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台微解封撞71歲生日 馬英九許下防疫二願

記者周志豪／台北13日電
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

今天是前總統馬英九71歲生日，也是台灣新冠疫情三級警戒「微解封」首日。馬上午在臉書許下兩願：盼台灣人有充足疫苗防疫、盼各界放下意識形態抗疫，「台灣加油！」

馬英九表示，今天開始，中央三級警戒「微解封」，部分管制措施鬆綁，即便地方政府基於民眾安全，仍維持包括餐廳禁止內用等必要規範；很多民眾、商家即使殷切期盼趕快恢復疫情前正常生活，但為國人的健康也願配合，讓他感動，「台灣人真的很有愛」。

馬英九也提到，包括鴻海（永齡基金會）、台積電等民間企業購買BNT新冠肺炎疫苗終於傳出好消息，也期盼這批共計1000萬劑疫苗能早日進來，舒緩國人「打不到疫苗」恐慌；慈濟基金會購捐的500萬劑BNT疫苗也能盡快跟上，早日到來。

馬英九指出，這段期間，很多來自民間基層的聲音讓他真切體會民眾恐慌，很多人每天守在電腦前，在各大醫院網站搶殘劑預約；還有人每天奔走各診所，只為碰運氣搶臨時釋出的殘劑名額；更有人在醫院外徹夜排隊苦守18個小時，只為了搶殘劑名額號碼牌；政府自購疫苗數量嚴重不足，到貨又不如預期，整個社會還因政府任意挪動施打群組順序分化，讓他深感難過。

馬英九表示，中央「微解封」的今天，也是他71歲生日，他也虔誠許下兩個願望：

第一，國人都能有充足、合格的疫苗，也有選擇疫苗的自由。這次民間企業、宗教團體購買疫苗捐贈政府，過程中政府卻一直「技術性卡關」，現在終於步上正軌，希望這是一個好的開始。政府要真心誠意、一心為民，讓國人盡速獲得充足想要的疫苗，政府更有責任讓國人不因施打疫苗而影響團結。

第二， 期盼各方放下意識形態，共同以科學、務實態度面對疫情，節制在網路上相互攻訐，不要再為疫情添亂。這次企業採買BNT疫苗，最終還是與代理的上海復星醫藥簽約，回歸商業機制與正常的兩岸關係，過去所謂「1450」在網路上攻擊BNT是「中國疫苗」聲音，希望不要再出現。

馬英九說，這次新冠肺炎疫情影響整個世界，更是國人生死大事，台灣沒有再內耗本錢，呼籲大家解封前，還是盡量避免外出，尤其不要到各旅遊景點造成群聚，再撐一下，只要有充足疫苗，「輪到你就打」，讓國內趕快達成群體免疫力，就能早日重回正常生活。

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