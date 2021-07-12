台積電、永齡千萬BNT疫苗底定 慈濟跟進500萬劑

中央疫情指揮中心宣布13日微解封，有些公司12日已恢復正常上下班，台北市上午通勤時間捷運人潮再現。記者余承翰／攝影

台積電 、鴻海及永齡慈善社會福利事業基金會，12日同時宣布各完成500萬劑BNT疫苗 採購，並捐贈衛福部疾管署作為新型冠狀病毒防疫使用，預計最快9月底後可按照德國原廠生產排程及台灣 接種狀況依序送抵台灣。

據指出，慈濟基金會也傳出好消息，將在最短時間內完成簽約，永齡、慈濟、台積電合計1,500萬劑的BNT疫苗能同步分批進到台灣。

秉持「原廠製造」等三原則

台積電、鴻海感謝多方支持及總統府、行政院、衛福部與疾管署的授權協助，並強調此次疫苗捐贈專案秉持「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」3大原則處理，確保疫苗品質符合疾管署及相關法規要求。行政院12日也舉行記者會，感謝台積電、鴻海全力奉獻、公私協力完成這項專案。

德國生技BioNTech12日宣布銷售1千萬劑疫苗給台灣。BioNTech執行長沙辛說，盡可能提供全球更多人耐受性良好和有效的疫苗，是公司既定目標，BioNTech很高興能提供台灣民眾歐盟製造的疫苗。

郭台銘：商業採購 北京未干涉

12日凌晨，鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘先在臉書宣布，並強調在提出捐贈案後的洽購期間，北京當局未有任何指導或干涉，感謝讓採購行為歸諸商業條件談判本質進行。不過，12日台積電、鴻海及永齡基金會聯合新聞稿上，並未提及「上海復星」與「北京未干涉」字眼。

郭台銘表示，從5月23日提出BNT捐贈方案到送件食藥署、政院授權剛好7周，自知責任重大，阻礙重重，「對於大家期待疫苗的焦慮，我與團隊都感同身受，很欣慰能給大家一個交代」，但還不能放鬆，要持續努力催促到貨時間和數量。台積電董事長劉德音表示，在疫情嚴峻時刻，能藉由捐贈疫苗協助抗疫是台積電實踐企業公民角色具體實現，「相信當克服疫情帶來挑戰之時，我們也會蛻變得更為強韌。」

針對復星合約公告提及這批疫苗將被買方捐贈予「台灣地區」疾病管制機構，遭外界質疑矮化，行政院發言人羅秉成說，政府部會、機關簽署契約一定使用正式官方名稱，被質疑有損國格、矮化政府的情形不容發生，相信兩捐贈單位不會、也沒做出這樣的事。

捐贈金額不超過1.75美元

羅秉成表示，締約過程分為預採購契約，由兩捐贈單位直接與香港復星進行商業磋商、談判後才訂採購契約，「疾管署不是契約當事人」；出售方是香港復星，是上海復星的子公司，依相關規定發布公告、重訊，和政府無關。

台積電和鴻海都表示，捐贈金額不超過等值約1.75億美元，包含疫苗採購、冷鏈物流及處理服務與保險等，若以匯率28元計算，約新台幣49億元，每劑約980元（換算每劑約35美元）。