德BioNTech：高興提供台灣歐盟製造的疫苗

輝瑞與BNT共同研發的新冠疫苗。美聯社

德國生技公司BioNTech今天宣布銷售1000萬劑疫苗 給台灣 ，並對供應台灣民眾歐盟製造的疫苗表示高興。

德國生技公司BioNTech在聲明中表示，上海復星醫藥的子公司復星實業已分別與台積電 、鴻海、永齡基金會和裕利醫藥達成採購協議，銷售1000萬劑對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的BNT疫苗給受台積電、鴻海、永齡基金會委託、有進口疫苗資格的裕利醫藥，捐給台灣地區相關疾病管制機構供當地接種。

BioNTech執行長沙辛（Uğur Şahin）表示，盡可能提供全球更多人耐受性良好和有效的疫苗是公司的既定目標，BioNTech很高興能提供台灣民眾歐盟製造的疫苗，同時BioNTech將評估疫苗對抗變種病毒的可行性。

上海復星醫藥執行長吳以芳表示，很高興復星與BioNTech合作開發的疫苗在台灣防疫發揮正面角色，他強調復星將與夥伴緊密合作，早日提供台灣安全和有效的疫苗，保護台灣同胞的生命和健康，幫助他們及早回到正常生活。

BioNTech在聲明中指出，2020年3月16日與復星宣布建立戰略合作關係，授權復星在中國、香港、澳門和台灣地區獨家開發和商業化2019冠狀病毒疾病的疫苗。