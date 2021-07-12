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台本土確診增23例 陳時中：連續3周Rt值小於1

台灣新聞組／台北12日電
指揮中心指揮官陳時中。（影片截圖）
指揮中心指揮官陳時中。（影片截圖）

台灣中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，目前個案還是集中在雙北，全國病例大致在20到30多例間徘徊，連續三周Rt值都小於一，未來除非有大群聚，否則應該會維持這樣的確診案例數，比較好的情況下案件數會持續減少。

指揮中心表示，今日新增之23例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月20日至7月11日。個案分布以新北市10例為最多，其次為臺北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及臺中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案2598)，為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院。7月10日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月10日累計公布14,019位確診個案中，已有11,850人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.5%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案15370)，為克羅埃西亞籍未滿10歲女童，6月28日自瑞士入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月10日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,639,921例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,622,834例排除)，其中15,273例確診，分別為1,203例境外移入，14,017例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。自2020年起累計741例COVID-19死亡病例，其中733例本土，個案居住縣市分布為新北市369例、臺北市283例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

疫情 台灣 陳時中

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