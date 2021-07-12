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接種塞車又開新類別 台灣「疫苗之亂」地方轟中央

記者李承穎／台北12日電

台北市長柯文哲日前爆出疫苗施打第七類是「國家製造特權疫苗」，每天都有人來關說。不過，不只台北市有這現象，其他縣市的地方官員也坦言，疫苗根本不足量，在前面施打疫苗類別「大塞車」下，中央卻頻頻開放新類別，甚至75歲以上長者分配的量都還不足，還有人透過民代來關說打疫苗，地方政府正上演「疫苗之亂」，中央知道嗎？

民眾黨立委張其祿指出，每個地方政府施打速度上不是很一致，但新的施打類別不斷冒出來，「認真講，很亂」；國外按照年齡按照分層打，前面醫事人員保障施打後，大約四類就結束了，類別太細、規則太多，才會造成亂象。

地方醫政官員指出，274萬劑莫德納7月1日開放給第一類至第八類對象接種，但中央先前疫苗分配原則，75歲以上長者能施打疫苗，約是占該縣市人口的五成，之後又開放第八類，這次則規定是各縣市65歲到74歲人口數的三成。

「五成分配的量還不夠，就又要再打三成。」官員指出，75歲以上人口沒完全分配到足量，還有其他幾類也是這樣的狀況，前面根本還在大塞車，後面接種類別就又新開放；地方縣市多是以年齡層來開放施打，但一開放預約就秒殺，代表很多人都打不到。

另名官員則指出，第七類是「維持國家安全及社會機能正常運作者」，必須中央造冊、認定，沒被排入類別的義消、殯葬、保母、瓦斯公會等都來詢問能不能打，最詭異的是雙北計程車司機可打，其他縣市的計程車司機卻不能打。不過有些產業希望優先施打，頻頻透過民代施壓，在疫苗量能完全不足下，也只能請他們先造冊。

「中央不要營造大家都打得到疫苗假象。」該名官員指出，接種疫苗為什麼會亂？就是口號喊得比實際做的還要多；最可憐的是，地方欠缺溝通下，連要怎麼配套都不知道，「跟一般民眾沒兩樣，都得每天下午二點看指揮官陳時中怎麼說。」

疫苗 陳時中 莫德納

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