我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

台灣因疫封山 沒了遊客…罕見野生鳥獸大「解封」

記者吳姿賢／台北12日電
墾丁國家森林遊樂區裡的梅花鹿，也難得在陽光下悠遊在山林步道間。（圖：森林護管員沙琦雯提供）
墾丁國家森林遊樂區裡的梅花鹿，也難得在陽光下悠遊在山林步道間。（圖：森林護管員沙琦雯提供）

全台三級警戒快兩個月，國家公園、森林遊樂園區「大封山」，縣級步道也未開放，登山客、觀光客進不了山林，野生動物在疫情下反而意外獲得「解封」，全台各地山區都傳出珍貴野生動物罕見露面。長鬃山羊躍上太平山蹦蹦車站，食蟹獴、梅花鹿在墾丁步道「逛大街」，園區員工驚喜。

太平山知名設施「蹦蹦車」過去清早就有大批遊客排隊購票，人潮川流不息，野生動物避之唯恐不及，但三級警戒封園後，竟有長鬃山羊跳上蹦蹦車站的護欄，伸長脖子吃著山櫻花的樹葉。

林務局羅東林管處育樂課長吳思儀說，遊客頻繁出入區域很難看到野生動物，但最近除了蹦蹦車站，翠峰景觀道路也有長鬃山羊跑跳，還有黃喉貂中午在太平山莊中央步道散步，這些畫面過去只有夜間、清晨才看得到。

長鬃山羊 長鬃山羊跳上太平山「蹦蹦車」護欄吃樹葉，讓園區員工驚喜。（圖：林務局提...
長鬃山羊 長鬃山羊跳上太平山「蹦蹦車」護欄吃樹葉，讓園區員工驚喜。（圖：林務局提供）

因三級警戒「大封山」，自然生態喜獲短暫喘息。過去在夜間、清晨才看得到黃喉貂，大白...
因三級警戒「大封山」，自然生態喜獲短暫喘息。過去在夜間、清晨才看得到黃喉貂，大白天就在過去人來人往的宜蘭太平山莊中央步道散步。（圖：林務局提供）

墾丁國家森林遊樂區森林護管員沙琦雯說，墾丁食蟹獴相當罕見，過去最多看到牠們「一溜煙跑掉的背影」，但現在園區沒有觀光客干擾，前幾天她意外目擊食蟹獴在步道大搖大擺閒晃，看起來非常放鬆自在；園區也有梅花鹿，通常都是清晨或晚上出沒，現在大白天就在路邊吃草，甚至「成群結隊」散步。

世界近危鳥類、被封為台灣「國鳥」的帝雉主要分布在高海拔山區，難得一見，大雪山國家森林遊樂區副理莊議說，平常住宿區及遊客中心根本不會有動物接近，最近卻看到帝雉在遊客中心大門口悠哉散步、低頭吃草，令人驚奇。

海境亦然。基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，北海岸跟東北角很多漁港有鳳頭燕鷗，本來鳳頭燕鷗為了覓食會跟著洄游性魚類遷徙，但過去因民眾為了拍照在港口餵魚，導致鳳頭燕鷗留在當地不走，生態規律遭破壞；三級警戒後港口沒人，少了人類「誘拍」，生態開始有機會得以回到正常循環。

疫情下難得的生態喘息，沈錦豐說，藉由此次機會，外界應重新思索如何尊重大自然，找到與生態和諧相處的模式。

鳳頭燕鷗 少了人流干擾及民眾「誘拍」，鳳頭燕鷗在基隆八斗子漁港自行抓魚。（圖：沈...
鳳頭燕鷗 少了人流干擾及民眾「誘拍」，鳳頭燕鷗在基隆八斗子漁港自行抓魚。（圖：沈錦豐提供）

步道 觀光 疫情

上一則

接種塞車又開新類別 台灣「疫苗之亂」地方轟中央

下一則

新聞眼／國民黨防疫邊緣化 延長賽亂江啟臣陣腳

延伸閱讀

新聞評論／微解封神邏輯 蔡政府別再添亂

新聞評論／微解封神邏輯 蔡政府別再添亂
地方吹「逆」風…微解封令出不行 「凸顯國家危機」

地方吹「逆」風…微解封令出不行 「凸顯國家危機」
台微解封被當偽解封 餐飲集團也拚外帶 旅業兼職求生

台微解封被當偽解封 餐飲集團也拚外帶 旅業兼職求生
開放不敷成本…電影院寧願繼續封 健身房續停業

開放不敷成本…電影院寧願繼續封 健身房續停業

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

2021-07-10 20:52

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了