台灣因疫封山 沒了遊客…罕見野生鳥獸大「解封」

墾丁國家森林遊樂區裡的梅花鹿，也難得在陽光下悠遊在山林步道間。（圖：森林護管員沙琦雯提供）

全台三級警戒快兩個月，國家公園、森林遊樂園區「大封山」，縣級步道 也未開放，登山客、觀光 客進不了山林，野生動物在疫情 下反而意外獲得「解封」，全台各地山區都傳出珍貴野生動物罕見露面。長鬃山羊躍上太平山蹦蹦車站，食蟹獴、梅花鹿在墾丁步道「逛大街」，園區員工驚喜。

太平山知名設施「蹦蹦車」過去清早就有大批遊客排隊購票，人潮川流不息，野生動物避之唯恐不及，但三級警戒封園後，竟有長鬃山羊跳上蹦蹦車站的護欄，伸長脖子吃著山櫻花的樹葉。

林務局羅東林管處育樂課長吳思儀說，遊客頻繁出入區域很難看到野生動物，但最近除了蹦蹦車站，翠峰景觀道路也有長鬃山羊跑跳，還有黃喉貂中午在太平山莊中央步道散步，這些畫面過去只有夜間、清晨才看得到。

長鬃山羊 長鬃山羊跳上太平山「蹦蹦車」護欄吃樹葉，讓園區員工驚喜。（圖：林務局提供）

因三級警戒「大封山」，自然生態喜獲短暫喘息。過去在夜間、清晨才看得到黃喉貂，大白天就在過去人來人往的宜蘭太平山莊中央步道散步。（圖：林務局提供）

墾丁國家森林遊樂區森林護管員沙琦雯說，墾丁食蟹獴相當罕見，過去最多看到牠們「一溜煙跑掉的背影」，但現在園區沒有觀光客干擾，前幾天她意外目擊食蟹獴在步道大搖大擺閒晃，看起來非常放鬆自在；園區也有梅花鹿，通常都是清晨或晚上出沒，現在大白天就在路邊吃草，甚至「成群結隊」散步。

世界近危鳥類、被封為台灣「國鳥」的帝雉主要分布在高海拔山區，難得一見，大雪山國家森林遊樂區副理莊議說，平常住宿區及遊客中心根本不會有動物接近，最近卻看到帝雉在遊客中心大門口悠哉散步、低頭吃草，令人驚奇。

海境亦然。基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，北海岸跟東北角很多漁港有鳳頭燕鷗，本來鳳頭燕鷗為了覓食會跟著洄游性魚類遷徙，但過去因民眾為了拍照在港口餵魚，導致鳳頭燕鷗留在當地不走，生態規律遭破壞；三級警戒後港口沒人，少了人類「誘拍」，生態開始有機會得以回到正常循環。

疫情下難得的生態喘息，沈錦豐說，藉由此次機會，外界應重新思索如何尊重大自然，找到與生態和諧相處的模式。