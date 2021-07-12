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藍批微解封甩鍋 蘇貞昌：像放颱風假地方政府斟酌

台灣新聞組／台北12日電
蘇貞昌表示，三級警戒適度鬆綁就像放颱風假，各地情況不同，指揮中心都有授權訂出各種規範，由地方嚴守。（圖：行政院提供）
蘇貞昌表示，三級警戒適度鬆綁就像放颱風假，各地情況不同，指揮中心都有授權訂出各種規範，由地方嚴守。（圖：行政院提供）

中央流行疫情指揮中心宣布餐飲場所明天起有條件內用，但授權各地方政府決定，不過除了澎湖，其他21縣市均拍板禁止內用。國民黨主席江啟臣昨天批評，民進黨沒信心、不負責造成天下大亂，本應「全島一命」卻變成「全島逆時中」；防疫「中央有權、地方有責」，解封「中央有功，地方有過」，表面上是讓地方有權決定，實際是甩鍋地方。

行政院長蘇貞昌昨天在桃園表示，疫情漸穩定，指揮中心根據各方評估繼續延長三級警戒但適度鬆綁，如何鬆綁依各地情形授權地方斟酌，就像放颱風假，各地的情況不同，各地方政府就不同地區、時段訂出規範，甚至要求各行業加強，就三級警戒範圍內做得更到位，「我們都覺得很好。」

指揮中心指揮官陳時中表示，地方很謹慎判斷「我們都尊重」，「指引是死的，運用的是人」，中央地方共同負責，沒有所謂甩鍋問題；指揮中心尊重地方政府依經濟面、防疫面和管制嚴謹度作出審慎判斷，框架雖是全台一致，但細節由地方訂定，中央與地方共同負責。

民進黨立委陳亭妃說，蘇貞昌用颱風假比喻就是尊重各縣市行政裁量權，到底會發生什麼狀態，縣市首長最了解，沒有「逆時中」、「順時中」問題。但國民黨立委陳玉珍認為，颱風假和防疫不同，中央可掌控全台疫情，做出開放內用的政策應是全面考量，怎麼被紛紛打臉？可見中央對疫情嚴重性及解封態度和方向和民意感受不同。

民眾黨立委張其祿說，微解封政策背後還是很政治性，行政首長擔不起防疫破口罪責，連執政黨首長都不敢背這黑鍋，確實像颱風假的「政治心理」狀態；不過，颱風假放錯了頂多被大家罵一罵，但疫情搞錯了是不可承受之重，沒有首長會拿自己政治生命當賭注。

疫情 防疫 國民黨

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