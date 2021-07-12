黑白集／有權無責惹怨 「逆時中」成共識

陳時中宣布的「微解封」因規定紛繁而矛盾，各縣市逐一倒戈。（記者楊雅棠／攝影）

陳時中 宣布13日起「微解封」，因規定紛繁而矛盾，搞得民眾不知所措。本來還有些首長決定追隨中央腳步，未料短短一天，各縣市像骨牌般逐一倒戈，最後竟以全台「逆時中」收場。這個結果，應該打得阿中眼冒金星。

指揮官最大的問題，就是不跟地方政府商量，也不和民間溝通。他們「五漢」關著門做決策，以為自己一個命令下去，全民就會「順時中」。但民眾在看了那麼多黑箱決策、那麼多錯誤領導的失誤後，700條命枉送，人們還不從「順時中」的噩夢中驚醒嗎？

時鐘有邏輯，但「時中」沒有，他自己可能都不知道在順什麼。例如，大家都覺得疫苗 很重要，他卻覺得台灣 沒差。例如，他對700人染疫死亡無動於衷，卻說疫苗封緘人員若不趕快接種，他會「睡不著」。再如，美日贈台疫苗，他戴美日國旗口罩感謝再三；國內民間團體要捐購BNT疫苗，他卻態度消極，最後民間團體還要感謝他的「恩准」。

陳時中這尊「大神」，是綠營網軍打造出來的；如果「順時中」是偶然，那麼「逆時中」恰是必然。且看他宣布微解封，抓不住大原則，卻是矛盾細節一大堆；他自己抓著解封的大權，卻想把解封的風險和責任推給地方政府去擔。看穿這點，「逆時中」便成了不分藍綠的最大共識了。