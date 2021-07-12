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台染疫致死率不降 前疾管局長：管制用藥延誤時機

台灣新聞組／台北12日電
台灣本土疫情發生至今已經接近兩個月，致死率還在上升，前疾管局局長蘇益仁認為，這與未能及時調整用藥指引，延誤用藥時機有關。圖為醫院收治患者的狀況。（本報資料照片）
台灣本土疫情發生至今已經接近兩個月，致死率還在上升，前疾管局局長蘇益仁認為，這與未能及時調整用藥指引，延誤用藥時機有關。圖為醫院收治患者的狀況。（本報資料照片）

台灣本土疫情於5月中旬爆發以來，致死率持續攀升，昨天致死率達5.2%，再創新高紀錄，高於全球平均值，迄今仍看不到下降轉折點，前疾管局局長蘇益仁認為，這與未能及時調整用藥指引，延誤用藥時機有關。台大醫院急診部臨床副教授李建璋則點出癥結，臨床醫界缺乏「標準化的治療」模式。

資料顯示，英美兩國確診者在高齡化及慢性病盛行率方面都與台灣差不多，首波疫情致死率雖高於台灣目前數值，但很快就開始反轉、下降，即便又發生數波更嚴重的疫情，但致死率趨穩於低點。  

為何台灣致死率一直下不來，且往上爬升？蘇益仁表示，前副總統陳建仁說法為確診者年齡偏高、共病較多，但其他國家皆是如此，但都能緩步下降，唯獨台灣疫情逐步趨緩，確診者致死率卻不降反升，在用藥上確有檢討必要。

蘇益仁指出，去年醫界就已提出瑞德西韋最佳投藥時間點為輕症、中度患者，提早使用才能更有效降低重症死亡率，但台灣直至6月8日才調整用藥指引，不開放重症使用瑞德西韋，顯然動作慢了點。

更誇張的是，5月中旬爆發疫情，一直到5月底，臨床醫師如想使用瑞德西韋，必須提出申請，疾管署審核後，回傳結果，醫院再派員至疾管署領藥，台灣亞東醫院感染科主任楊瑞仁表示，光耗在行政流程就需花上一兩天時間，當然可能延誤患者用藥時機。

台大醫院急診部臨床副教授李建璋認為，台灣臨床醫界缺乏「標準化的治療」模式，面對新流行疾病，醫療人員亟需醫療資訊系統的輔助和引導，指揮中心應積極擬定「標準化的治療」，以降低死亡率。

台灣 疫情 瑞德西韋

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