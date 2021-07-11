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Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

台確診增28例 陳時中：BNT簽約進行中、過多揣測無益

台灣新聞組／台北11日電
指揮中心指揮官陳時中。（影片截圖）
指揮中心指揮官陳時中。（影片截圖）

台灣中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。至於今天上午網傳台積電、鴻海與永齡基金會已與上海復興醫藥簽約購買BNT疫苗的傳聞，指揮官陳時中表示，相關簽約都在進行中，過多的揣測無助於簽約進行。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為15例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月10日。個案分布以新北市12例為最多，其次為台北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣及台中市各1例；其中15例為已知感染源、9例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於5月22日至6月22日，確診日介於5月25日至7月6日，死亡日介於7月7日至7月9日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月9日累計公布13,986位確診個案中，已有11,802人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.4%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入中，案15342為本國籍30多歲男性，7月8日自沙烏地阿拉伯返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，並入住防疫旅館，於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15351為菲律賓籍30多歲船員，5月17日自菲律賓來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，檢疫期滿前採檢結果為陰性即登船出海工作，7月10日返台並採檢，於今日確診；個案出海工作及在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15353為本國籍40多歲男性，7月10日自印尼返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；個案7月11日出現發燒症狀，已於醫院隔離治療，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,625,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,608,702例排除)，其中15,249例確診，分別為1,202例境外移入，13,994例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計105例移除為空號。自2020年起累計740例COVID-19死亡病例，其中732例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、台北市283例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、台中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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