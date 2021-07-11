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Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

鴻海、台積電稱正與BNT簽約 慈濟也終獲政府授權

台灣新聞組╱台北11日電
輝瑞與BNT共同研發的新冠疫苗。(路透)
輝瑞與BNT共同研發的新冠疫苗。(路透)

外傳台灣採購德國BNT疫苗取得重大實質進展，永齡基金會和台積電9日時已與上海復星醫藥正式簽訂BNT162b2（復必泰）疫苗的銷售協議，將依照正常商業規則和程序供台疫苗。對此，指揮中心指揮官陳時中今於記者會中表示，BNT簽約一切程序都在進行中，請大家靜待好結果，太多揣測無助於簽約的進行。

網傳指新華社有報導指出，上海復星已於9日和台積電、鴻海及永齡基金會簽訂銷售協議，要推進供應台灣BNT162b2（復必泰）疫苗，但根據查證，目前新華社官網並無相關報導。

對於今天稍早傳出台積電、鴻海和永齡基金會已與上海復興醫藥簽訂疫苗銷售協議的傳聞，台積電11日向路透表示，正在與BioNTech德國原廠簽訂新冠疫苗採購合約。路透報導，台積聲明指出，此事有多方參與，正在進行簽訂合約過程中，「一旦程序完成，將會對外宣布」。簡短聲明並未就其餘細節多做解釋。

據中央社報導，鴻海今天也發出聲明表示，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。

另一方面，慈濟基金會申請購捐500萬劑德國BNT原廠疫苗，昨天宣布已與政府簽署完成必要法律文件，將迅速完成後續採購及捐贈疫苗流程。慈濟6月23日送件，蔡總統6月26日與證嚴上人視訊電話，行政院7月1日成立專案，又再隔了八天，慈濟直至前天，才正式取得政府授權的法律文件。

慈濟基金會表示「誠摰感恩」政府大力協助，總統府也感謝證嚴法師及慈濟基金會的大愛義舉。但知情的慈濟人士指出，慈濟原本就與鴻海創辦人郭台銘同步，但政府繞了一大圈，才讓郭台銘、慈濟與台積電合體，且把慈濟拖到最後，延遲疫苗進口的時程，這是疫情當前，政府該有的行政效率嗎？

日贈疫苗傳有第三波

據指出，目前包括美國、日本捐贈及政府自購的疫苗，共計進口701萬劑疫苗，7月底將會再有自購疫苗到貨，目標是要達到800萬劑，日本也不排除再捐贈第三批疫苗。

台灣昨日新增本土病例31例、境外移入兩例，確診個案中新增六例死亡，其中一例是輕生。陳時中表示，整體疫情狀況改善，北市三市場前進指輝所成立九天，雖然昨天有一位確診，但萬大、濱江、雙園採檢站近三日採檢結果皆為陰性，顯示市場周邊並無特別感染狀況，聯合前進指揮所任務告一段落，即起解編。

疫苗 台灣 疫情

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