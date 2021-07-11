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黑白集／「詠春」疫苗 小英特助在人民傷口撒鹽

黑白集
花蓮民眾施打疫苗。(中央社)
花蓮民眾施打疫苗。(中央社)

民進黨主席蔡英文特助洪耀南臉書指長輩建議「殘劑」正名「詠春疫苗」，詠春台語「用剩」的意思。一席建議引來連番抨擊，洪沒有道歉，反稱國民黨台北市議員羅智強也建議用「詠春」形容殘劑。洪耀南不只不食肉糜，更在人民傷口上撒鹽。

羅智強說「殘劑」不好聽，搞得很像丐幫國，改名「詠春疫苗」好多了；但他是藉美國為動物打疫苗的新聞，諷刺「大家不必羨慕外國的豬，有蔡英文在，人人都有詠春疫苗可搶」，明顯是批判政府無能取得疫苗的反諷文，執政黨主席特助能夠唾面自乾，讓人無言。

洪耀南說，花蓮人搶打「詠春」疫苗多好；但花蓮婦人為搶打殘劑跌倒的畫面刺痛人心，洪耀南卻鼓掌叫好，難怪被批評無同理心。「詠春疫苗」原是人民無奈的自嘲兼反諷，執政黨未能反省，主席特助還興沖沖「分享」，簡直是把人民的痛苦當有趣。

洪耀南還強調，如果花蓮也跟新竹、高雄一樣做好注射安排，就不會讓大家這麼踉蹌了。但如果蔡政府也跟美日政府一樣買夠疫苗，甚至如果其他縣市也跟高雄一樣疫苗拿得多，又有內線先做安排，大家都不會這麼踉蹌了。

果然是人人都能學詠春，卻不是人人都能當葉問！民進黨主席特助想「敗票」，大家沒意見，但不必在人民傷口上撒鹽。

疫苗 蔡英文 民進黨

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