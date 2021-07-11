新聞評論／蔡政府「不作為」 放手民間早有疫苗

圖為民眾施打疫苗。(記者許正宏／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 、慈濟、台積電 購捐1500萬劑德國BNT疫苗 ，從郭台銘6月1日送件開始，蔡政府花了一個月又九天的時間，才讓三方合體洽談疫苗進口，過程充滿「有政府」、「我當家我說了算」的政治權術算計，心中何有眾生、蒼生。

慈濟不是企業，購捐疫苗的經費是來自基金會歲計剩餘、年度預算挪用及募款，這是千千萬萬人的善心、善款，總統府的一句「感恩」，對照政府在過程中的「不作為」，何其諷刺不堪。

慈濟在6月21日原本就要送件，但當天美國捐贈疫苗抵台，慈濟為了不搶政府鋒頭被勸了下來。隔兩天6月23日才送件。慈濟送件後，政府已讀不回，慈濟人憤慨，原本要發措詞強硬的新聞稿，但出於善念，6月26日出了一篇語氣和緩的聲明，蔡英文總統當天才與證嚴上人視訊電話，強調政府會積極處理。

但外界不知的是，慈濟聲明出來，總統視訊前，政府居然還有人向慈濟表示，「夠了，不需要了」，不管出於什麼用心，慈濟人聽了能不心寒？

知情人士透露，要不是政府為了顏面，為了減低政治衝擊，為了怕中共同路人，為了原廠而原廠，為了標籤不能有復必泰，為了不讓郭董與慈濟同步拉台積電，如果放手讓民間搶、讓民間衝，最快疫苗7月就能搶到進貨，如今繞了一大圈，8月底、9月初，還是要10月才能進疫苗，沒人敢說準，延遲的後果誰要負責？誰要對排隊苦等疫苗的人民、學子交代？

原地繞圈的不只永齡、慈濟，今年3、4月就有工商團體集資要進疫苗，竹科一度也要有動作，後續還有國民黨、地方縣市、民間代理商，疫情不分藍綠，苦等打疫苗的人民也沒有分藍綠，眾生更沒有顏色之別，蔡政府若再以穩定政權為考量而不作為，就等民怨潰堤吧。