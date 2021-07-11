我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

新聞評論／蔡政府「不作為」 放手民間早有疫苗

記者 王寓中、陳熙文
圖為民眾施打疫苗。(記者許正宏／攝影)
圖為民眾施打疫苗。(記者許正宏／攝影)

鴻海創辦人郭台銘、慈濟、台積電購捐1500萬劑德國BNT疫苗，從郭台銘6月1日送件開始，蔡政府花了一個月又九天的時間，才讓三方合體洽談疫苗進口，過程充滿「有政府」、「我當家我說了算」的政治權術算計，心中何有眾生、蒼生。

慈濟不是企業，購捐疫苗的經費是來自基金會歲計剩餘、年度預算挪用及募款，這是千千萬萬人的善心、善款，總統府的一句「感恩」，對照政府在過程中的「不作為」，何其諷刺不堪。

慈濟在6月21日原本就要送件，但當天美國捐贈疫苗抵台，慈濟為了不搶政府鋒頭被勸了下來。隔兩天6月23日才送件。慈濟送件後，政府已讀不回，慈濟人憤慨，原本要發措詞強硬的新聞稿，但出於善念，6月26日出了一篇語氣和緩的聲明，蔡英文總統當天才與證嚴上人視訊電話，強調政府會積極處理。

但外界不知的是，慈濟聲明出來，總統視訊前，政府居然還有人向慈濟表示，「夠了，不需要了」，不管出於什麼用心，慈濟人聽了能不心寒？

知情人士透露，要不是政府為了顏面，為了減低政治衝擊，為了怕中共同路人，為了原廠而原廠，為了標籤不能有復必泰，為了不讓郭董與慈濟同步拉台積電，如果放手讓民間搶、讓民間衝，最快疫苗7月就能搶到進貨，如今繞了一大圈，8月底、9月初，還是要10月才能進疫苗，沒人敢說準，延遲的後果誰要負責？誰要對排隊苦等疫苗的人民、學子交代？

原地繞圈的不只永齡、慈濟，今年3、4月就有工商團體集資要進疫苗，竹科一度也要有動作，後續還有國民黨、地方縣市、民間代理商，疫情不分藍綠，苦等打疫苗的人民也沒有分藍綠，眾生更沒有顏色之別，蔡政府若再以穩定政權為考量而不作為，就等民怨潰堤吧。

疫苗 台積電 郭台銘

上一則

新聞評論／微解封神邏輯 蔡政府別再添亂

下一則

國民黨主席選舉因疫延後 江啟臣任期自動延長有雜音

延伸閱讀

不用慌：已種疫苗者不急打第三針

不用慌：已種疫苗者不急打第三針
BNT疫苗一周內簽約？郭台銘：勿臆測報導

BNT疫苗一周內簽約？郭台銘：勿臆測報導
黑白集╱疫苗採購 會比軍購敏感?

黑白集╱疫苗採購 會比軍購敏感?
與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」