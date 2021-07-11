「給我疫苗」車隊繞總統府：蔡政府不把我們性命當命

民間發起「繞官邸、要疫苗」活動，有人舉起「我未滿18，我要BNT」看板。(記者季相儒／攝影)

高雄反萊豬醫師蘇偉碩與前新聞局長鍾琴、導演鍾喬等43人合組「給我疫苗 行動聯盟」，繼日前發表行動宣言後，昨日下午更號召支持者開車繞行總統府表達不滿。蘇偉碩說，政府為保護私人疫苗公司延宕疫苗採購，疫情 缺口造成700多條人命不幸過世，盼蔡英文總統放手讓疫苗進來台灣 。

本報系聯合報報導，給我疫苗行動聯盟發起「怒氣包圍獨夫邸，捲起袖管打疫苗」活動，號召轎車、機車或單車等車輛前往總統府。10日下午2時半在總統官邸周邊的愛國西路、南昌路、南海路、重慶南路二段等道路包圈繞行。

蘇偉碩表示，政府在採購疫苗過程一再荒謬，為特定的私人疫苗公司延宕國際認證疫苗進口，導致疫情發生缺口一發不可收拾，700多人不幸染疫過世，現在不發出聲音，以後會有更多民眾因此打不到疫苗。

另據台北中國時報報導，同為行動發起人的台科大教授陳致曉則怒批，政府只想要粉飾太平，在疫苗注射率不夠的情況下，微解封根本是在製造風險，「民進黨政府不把我們的命當作命，把我們的生命當作6547（高端）股票的賭注籌碼，讓我們無法接受！」

●施打順位也惹民怨

此外，疫苗施打順位也引來爭議，其中第九類對象雖為19歲至64歲具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者，但染疫後易陷重症的高風險族群，但優先順序卻被排在第九類，更有民眾質疑第九類適用對象標準，指自己有高血脂並就醫治療、或長期服用慢性病藥物，卻沒列在第九類對象。

對此，疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，這套標準已經行之有年，如果特別修訂恐會引發更多爭議。