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台灣納稅主力 40至60歲遲未打疫苗 專家：社會危機

台灣新聞組╱台北11日電
台灣主要繳稅的年齡層是40歲到50歲以及50歲到60歲，但這兩大納稅主力卻沒有列入公費疫苗優先施打對象。(中央社)
台灣主要繳稅的年齡層是40歲到50歲以及50歲到60歲，但這兩大納稅主力卻沒有列入公費疫苗優先施打對象。(中央社)

財政部公布資料顯示，台灣主要繳稅的年齡層是40歲到50歲以及50歲到60歲，兩大族群占應納稅額比重（貢獻度）高達60.78%，但這兩大納稅主力卻沒有列入公費疫苗優先施打對象，是社會的危機；此外，人力銀行憂心表示，無薪假海嘯已來襲，加上物價上漲的通膨壓力，還有持續擴大的貧富差距，上班族貧窮感加劇。

根據台北中國時報報導，專家表示，40歲到60歲族群通常是家庭的經濟支柱，也是奉養高齡父母與培育小孩的最大主力，至今卻無法接種疫苗，如果不幸染疫倒下，家庭也會面臨重大的經濟危機，此外，這類族群是經濟、繳稅的大群，若遲遲無法打到疫苗，也易產生「不公平」或者「相對剝奪感」，不利於社會安定。

另據本報系經濟日報報導，「微解封」讓民生經濟看似露出微微曙光，但上班族肩負的經濟重擔短期難解封降級。

人力銀行發言人楊宗斌指出，連續兩年疫情衝擊，上班族無法加薪或跳槽，還要擔心被裁員減薪、無薪假，但生活開銷沒有同步減少，光靠存款、官方紓困或補貼可能都不夠。

人力銀行發言人黃若薇也指出，疫情衝擊小規模公司的情況尤其嚴重，最後只能走向縮編甚至裁員一途，疫情依然持續、產業景氣未明、公司營運不佳，都是造成每月領取固定薪資的上班族惶惶不安及貧窮感加劇的原因。

疫情 疫苗 裁員

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