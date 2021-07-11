我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

台微解封被當偽解封 餐飲集團也拚外帶 旅業兼職求生

台灣新聞組／台北11日電
台灣疫情延燒，旅遊產業成「慘」業。圖為關島疫苗首發團11日結束五天四夜行程，晚間返抵桃園機場。（記者鄭超文／攝影）
台灣疫情延燒，旅遊產業成「慘」業。圖為關島疫苗首發團11日結束五天四夜行程，晚間返抵桃園機場。（記者鄭超文／攝影）

蔡政府宣布微解封，地方未必配合，這兩天餐飲集團陸續急轉彎，多數傾向暫不開放內用，仍強打外帶外送。目前包括饗賓、王品、漢來美食、瓦城泰統等四大餐飲集團，以及馬辣、鬍鬚張等餐飲連鎖，還有名店如鼎泰豐、添好運、了凡等，三級警戒前都暫不開放內用。

餐飲業者低調表示，中央、地方不同調，集團餐飲很難「因地制宜」，只能暫緩開放，全力拚外帶。

饗賓餐旅旗下七個品牌、46家店，在各縣市政府陸續宣布「禁內用」後，緊急宣布「全部餐廳暫停開放內用」，將仍以外帶外送為主。業者透露，發布微解封消息當日，各餐廳電話就被打爆，尤其饗饗、旭集最熱門，旗下四品牌的Buffet原本配合政策、每餐期至多100人，也快速預約客滿，「可見民眾真的悶壞了」。

原本準備跟進「微解封」的餐飲業者也陸續改變策略，王品集團表示，由於各縣市政府紛紛決定暫緩開放餐廳內用，王品集團遵守政策，以防疫安全為最優先考量，全台門店暫緩開放內用，仍僅提供外帶、外送服務，直到各級政府公布新的防疫準則。

疫情延燒，除了餐飲業重傷，旅遊產業也成「慘」業。為求生存，旅行業也開啟斜槓人生，不惜遊走灰色地帶，像是鳳凰旅行社跨足健身產業、雄獅賣起手搖飲和農產品，還有旅行社賣起海鮮、冷凍包、伴手禮等；也有業者充當物流，平常載人的九人小巴變成載貨，花招滿滿的斜槓術，未必都合法。

旅行社業者直言，疫情嚴峻，大家LINE群組一設，團購、送貨樣樣來，就只是為了求生存。有業者呼籲放寬旅行社經營項目，盼在疫情下多點生存空間。

創意旅行社董事長李奇嶽說，本來還有點國旅生意可以做，疫情升溫後全都沒了，如今疫情警戒只是微解封，旅行社還是不會有生意，是時候討論是否要讓旅行社經營項目稍微放寬一點，例如開放部分零售，又或是讓經營項目在疫情期間稍微有點彈性。

疫情 防疫 健身

上一則

開放不敷成本…電影院寧願繼續封 健身房續停業

下一則

「順時中」縣市急煞車 禁餐飲內用…全台「逆時中」

延伸閱讀

防第四波疫情 英擬規定進娛樂場所要看「疫苗護照」

防第四波疫情 英擬規定進娛樂場所要看「疫苗護照」
微解封…五都逆時中 全台僅6縣市准餐廳內用

微解封…五都逆時中 全台僅6縣市准餐廳內用
台疫苗到貨700萬劑打不到一半 醫憂接種慢有2後遺症

台疫苗到貨700萬劑打不到一半 醫憂接種慢有2後遺症
微解封兩樣情 武陵農場客滿 離島冷冷又清清

微解封兩樣情 武陵農場客滿 離島冷冷又清清

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
台灣東洋曾因代理疫苗破局曾引發諸多爭議，圖為董事長林全。（本報資料照片）

虛耗大半年 台灣買BNT疫苗 還是繞回「東洋模式」

2021-07-04 02:29
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

2021-07-10 20:52
聯電榮譽董事長曹興誠於上月底飛海外打疫苗。( 記者季相儒／攝影)

台疫苗不足 聯電曹興誠來美國探兒孫 順便接種

2021-07-07 04:24

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」