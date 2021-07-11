台微解封被當偽解封 餐飲集團也拚外帶 旅業兼職求生

台灣疫情延燒，旅遊產業成「慘」業。圖為關島疫苗首發團11日結束五天四夜行程，晚間返抵桃園機場。（記者鄭超文／攝影）

蔡政府宣布微解封，地方未必配合，這兩天餐飲集團陸續急轉彎，多數傾向暫不開放內用，仍強打外帶外送。目前包括饗賓、王品、漢來美食、瓦城泰統等四大餐飲集團，以及馬辣、鬍鬚張等餐飲連鎖，還有名店如鼎泰豐、添好運、了凡等，三級警戒前都暫不開放內用。

餐飲業者低調表示，中央、地方不同調，集團餐飲很難「因地制宜」，只能暫緩開放，全力拚外帶。

饗賓餐旅旗下七個品牌、46家店，在各縣市政府陸續宣布「禁內用」後，緊急宣布「全部餐廳暫停開放內用」，將仍以外帶外送為主。業者透露，發布微解封消息當日，各餐廳電話就被打爆，尤其饗饗、旭集最熱門，旗下四品牌的Buffet原本配合政策、每餐期至多100人，也快速預約客滿，「可見民眾真的悶壞了」。

原本準備跟進「微解封」的餐飲業者也陸續改變策略，王品集團表示，由於各縣市政府紛紛決定暫緩開放餐廳內用，王品集團遵守政策，以防疫 安全為最優先考量，全台門店暫緩開放內用，仍僅提供外帶、外送服務，直到各級政府公布新的防疫準則。

疫情 延燒，除了餐飲業重傷，旅遊產業也成「慘」業。為求生存，旅行業也開啟斜槓人生，不惜遊走灰色地帶，像是鳳凰旅行社跨足健身 產業、雄獅賣起手搖飲和農產品，還有旅行社賣起海鮮、冷凍包、伴手禮等；也有業者充當物流，平常載人的九人小巴變成載貨，花招滿滿的斜槓術，未必都合法。

旅行社業者直言，疫情嚴峻，大家LINE群組一設，團購、送貨樣樣來，就只是為了求生存。有業者呼籲放寬旅行社經營項目，盼在疫情下多點生存空間。

創意旅行社董事長李奇嶽說，本來還有點國旅生意可以做，疫情升溫後全都沒了，如今疫情警戒只是微解封，旅行社還是不會有生意，是時候討論是否要讓旅行社經營項目稍微放寬一點，例如開放部分零售，又或是讓經營項目在疫情期間稍微有點彈性。