開放不敷成本…電影院寧願繼續封 健身房續停業

電影院在微解封之列，但有連鎖電影院業者估計開放後來客數有限，不敷成本，決定繼續停業。圖為西門町電影街。（記者林伯東／攝影）

中央流行疫情 指揮中心宣布微解封措施後，地方「逆時中」作為四起，全台縣市幾乎繼續維持餐廳只能外帶，餐飲業者形容從「微解封」到「不解封」，像洗了場三溫暖，「原本以為至少是安慰劑，沒想到只是夢一場」；也有部分業者認為，微解封不如繼續封，傷害可能更小。為何中央的好意，業者卻不領情？

這兩天餐飲集團陸續急轉彎，多數傾向暫不開放內用，強打外帶外送。電影院 雖在微解封之列，但北部有連鎖電影院業者估計開放後來客數有限，不敷成本，決定繼續停業。

業者也說，接到中央微解封指令後陷入兩難，前晚北市新增指令，要求未來若開放座位應採梅花座、間隔座或保持適當距離，每廳限100人；總影廳數12個以下者，同時段可開放三個廳，廳數13個以上者，以四分之一為限。

業者說，只開三個廳加上必須梅花座，恐怕員工還比觀眾多，決定繼續停業；也有業者決定姑且一試。他表示，萬一有狀況再次停業，傷害會更大。

不少健身 房也傾向繼續停業，除部分縣市政府拍板不開放，業者也擔心中央規定的防疫措施做不到位，且有條件開放會限制來客數，人力支出不會少，成本划不來，決定繼續停業。

有國際健身教練證照的泌尿科醫師張美玉認為，健身房屬密閉空間，做訓練會大口呼吸、流汗，多少會用手去拉口罩，再接觸器材，在疫苗施打率未達標前，敢去的應該不多，萬一所有措施都做了，仍有人運動後染疫，業者要怎麼自保，目前政府、業者應該都沒準備好。