快受不了…4大照顧團體一人一信 求總統解封

台灣四大照顧相關團體發起「一人一信給總統」活動，期盼解封。圖為照護長者的移工。（記者劉學聖／攝影）

指揮中心公布台灣 7月13日起微解封，部分場域有條件鬆綁，但日照中心、失智 據點不在其中，不少照顧者怒吼「快受不了」，台灣四大照顧相關團體發起「一人一信給總統」，盼盡早開放日照及失智據點。指揮中心指揮官陳時中昨說，預計14日舉行專家會議討論放寬程序。

家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、老人福利推動聯盟、台灣居家服務策略聯盟昨發起「一人一信給小英總統：全家快被照顧壓垮了！開放日照與失智據點」活動，強調全台547間長照2.0日間照顧中心、494家失智據點，因疫情防疫封鎖近兩個月，2萬4000個長照家庭已快崩潰，呼籲政府正視。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，微解封相關措施關注各行各業，卻遺忘最弱勢的照顧者，以國外經驗來看，照顧失智症長輩的服務中斷，是導致家暴、悲劇事件發生的最重要因素之一。

家總近兩個月來，天天接到家屬的「絕望來電」，因此無法再沉默，決定發起一人一信給總統的連署活動，到昨晚已收到家屬留言268則，皆盼望政府盡快開放據點服務。

陳景寧指出，台灣80萬長照家庭，中低收弱勢約占5%，其他大多屬於中產階級，他們相信政府而使用長照2.0服務，白天讓長輩到失智據點、自己上班工作，如今疫情使服務中斷，許多人必須照顧失智長輩，難以兼顧工作，照顧壓力加上經濟壓力，對家屬非常殘酷。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉認為，失智症長輩退化速度快，不盡快恢復據點服務，失能情況難復原。失智關懷據點服務的長輩逾萬人，政府要鼓勵長者打疫苗 ，應盡快開放據點，促使長輩想要出門而有意願打疫苗。

陳時中表示，考量到了15日，65歲以上符合疫苗接種資格的長者，只要有意願接種，都應已打疫苗，可產生群體免疫效應，因此14日將舉行專家會議，討論如何開放。他強調，長者對疾病抵抗力低，但照顧者身心狀態也要顧，指揮中心原本就預計疫苗接種率達一定程度，開放據點。