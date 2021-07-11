悶太久…戲水逛老街 南北紛傳「自主」提早解封

雖然中央疫情指揮中心宣布7月13日才微解封，但已有不少民眾忍不住提前解封，台中一中商圈10日下午出現不少逛街人潮。（記者黃仲裕／攝影）

中央流行疫情 指揮中心宣布13日微解封，許多悶壞的民眾卻提前自動解封。昨天就有不少民眾上陽明山踏青，高雄中山大學附近一處沙灘，昨天也有約20多名年輕人前往戲水，台南玉井老街也出現不少來自外縣市的遊客。

中央公布的微解封日還沒到，但公布後的第一個例假日，不少民眾已迫不及待想出遊，陽明山國家公園幾個風景區的停車場雖都是封閉狀態，但包括往竹子湖、二子坪、冷水坑附近的路邊仍停放不少車輛，上山放風者的車流、人流不少，擎天崗、七星山等景點都可見民眾大清早就去走步道 。

政府宣布微解封日期還未上路，部分民眾搶先解封，高雄中山大學旁一處沙灘10日湧進不少民眾前往戲水。（記者劉學聖／攝影）

位於高雄中山大學海洋學院下方的一處隱密的海灘，昨天也有20多名年輕人闖進戲水，民眾表示，當中有一半以上沒戴口罩 。

目前正是芒果盛產期，台南的玉井青果市場昨天也出現採買人潮，玉井老街冰店在三級警戒期間，原本幾乎一半店家關門休息，昨天到當地買芒果冰遊客則明顯增加，不少是跨縣市全家人一起出門，預期今天人潮會更多；台中市王先生帶著妻子和三個女兒來買芒果，他表示，政府宣布微解封，還有疫情趨緩，三級警戒在家悶太久了，趁採買芒果帶全家人出來透透氣。

業者説，主要是疫情趨緩、加上好天氣，外帶芒果冰的消費者比前陣子多，還有外縣市遊客，微解封後雖然不能內用，但民眾比較敢出門。昨天不少人來自台中、雲林、嘉義，多名遊客說，悶太久了，剛好現在是台南芒果產季，帶著家人出來買芒果。