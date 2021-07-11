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新聞評論／微解封神邏輯 蔡政府別再添亂

聯合報社論
疫情指揮中心公布7月13日微解封，但封未解，亂已生。（記者余承翰／攝影）
疫情指揮中心公布7月13日微解封，但封未解，亂已生。（記者余承翰／攝影）

近日疫情趨緩，指揮中心宣布三級警戒延長，但部分措施13日起微解封。不過，民眾看不懂政策矛盾、邏輯錯亂的複雜措施與規範，地方首長也紛紛表態「逆時中」；半鬆綁的業者憂喜參半，未解禁的業者失望痛心，長照家庭痛苦難忍，許多家長更是憤怒爆表。微解封未至，天下已大亂，禍首就在指揮中心。

許多人形容微解封神邏輯真幽默：可以上山，不准下海；可以打籃球，不准玩鬥牛；可以看電影，不能賞舞台劇，而且新板特區不能看電影，過橋到西門町就能看；健身休閒中心維持關閉，健身房則可鬆綁；五人不能室內聚會，不妨九人共擠小巴趴趴走；禁止五人在家聚餐，只能到餐廳大家一起脫口罩吃飯。別說幼兒園老師打了疫苗，幼兒園還不開放，連照服員和老人都打了疫苗，日照中心和社區據點也不開放。疫情下的政治搞笑，反映微解封的矛盾與錯亂。

指揮中心要在警戒不降級的前提下微解封，卻只提原則，各部會自由發揮，然後就丟給地方自行判斷，責任自負。指揮中心無法做好協調整合，部會間的政策彼此衝突，部會內的邏輯也相互矛盾，一鍋雜燴整盤堆疊端出，結果是中央鬆綁，地方加鎖，一國多制，民間炸鍋，製造了一場微解封之亂的完美風暴。

陳時中宣布微解封，桃園市率先「逆時中」，包含五都共十幾個縣市紛以地方生活圈或防疫聯盟為名，禁止餐飲內用，最後台南也被迫轉彎。新北市長侯友宜直指中央指引不是解決問題，而是爭議的開始；高雄市長陳其邁也擔心微解封變成一窩蜂；陳時中已坦承「矛盾的事情不能說沒有」，行政院長蘇貞昌卻硬說是給地方多點彈性，「沒有所謂同調不同調」。

事實上，微解封之亂，既反映指揮中心無力也無能在各部會間作好政策的協調與整合，更凸顯出中央面對地方，一直是以威權打擊地方（彰化血清檢測被調查送辦）、壓制地方（金門快篩令被撤銷）、恐嚇地方（台中為鄰長打疫苗遭警告責任自負），甚或設計地方（台北環南市場開會變開記者會），否則就是漠視地方（侯友宜多次主張普篩不被採納），卻無法以政策和制度領導地方。

微解封之亂，指揮中心更失公信；而中央把責任丟給地方還會產生許多問題。首先可能製造地方與地方間糾紛。高雄確診砲轟新北，屏東染疫甩鍋台中的記憶猶新，未來各地解封寬嚴不一，病毒南北流動，屆時政治口水戰南北戰藍綠，又要製造不少紛爭。其次還會製造地方政府與民眾的矛盾，要求解封的壓力轉向地方政府。例如從北北基桃到高雄都決定不開放餐飲內用後，「順時中」的台南市長黃偉哲也無力承受「求市長三思」的巨大民意壓力。

此外，矛盾的微解封措施還會造成行業衝突，等於是繼疫苗政策撕裂社會後，進一步製造社會對立。就有補教業者講得很心酸，繳稅防疫都是乖乖當順民，為什麼解封就被國家放棄？尤其，一國多制的微解封會讓民眾崩潰。民眾到每個地方都必須先搞清楚各縣市不同的複雜規定，否則可能誤踩地雷，隨時都會收到各種名目的罰單。

關鍵當然在疫苗，只有達到足夠的疫苗覆蓋率才能放心真正解封，否則微解封只是治標不治本。但根本問題是，面對疫情，這個政府無事不亂；從口罩之亂、停課之亂、紓困之亂、疫苗之亂到微解封之亂，處處皆亂。疫情威脅人民生命，衝擊人民生計，已經打好打滿國際認證疫苗的蔡政府官員，可不可以別再添亂？

疫苗 疫情 健身

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