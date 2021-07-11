地方吹「逆」風…微解封令出不行 「凸顯國家危機」

距離中央流行疫情指揮中心公布的7月13日微解封將近，西門町10日下午人潮漸增，許多店家以優惠吸引民眾排隊購買。（記者余承翰／攝影）

指揮中心宣布7月13日「微解封」，引發各地反彈，各縣市陸續決定「逆時中」。台北市長柯文哲 批評，中央發布命令後就不管了，他覺得這非常不負責任。新北市副市長劉和然則認為，中央宣布「微解封」，但縣市不跟進、民眾不埋單，陳時中 已經喪失公信力，凸顯國家危機。

柯文哲表示，這次是中央突然公布要放寬，每個縣市政府只能用一天時間檢討行政區怎麼處理，北北基桃同屬首都生活圈，沒有理由每個地方防疫標準都不一樣。中央發布命令後就不管了，再給各縣市自己決定，他覺得這非常不負責任。柯文哲指出，這件事情應該是中央要先公布準則給縣市政府看過、討論後，有共識再發布。

柯文哲表示，台灣不管要做什麼事，應先參考鄰近國家經驗，日本東京第四度發布緊急事態宣言，南國第一劑疫苗 差不多都打過了，第二劑也打了30％，但最近解封三天，每天確診人數狂飆，第四天就被迫重新拉高警戒標準，台灣一定是逐步解封。

劉和然則表示，陳時中身為防疫最高指揮官，不僅喪失了公信力，未來的防疫指令，也很可能將「令出不行」，像這次「微解封」民眾不埋單、各縣市政府也不跟進，這是一個很大的危機。

另外，國產疫苗公司高端及聯亞員工，皆被中央納為疫苗第二類施打人員，陳時中表示，若這些員工染疫，「他們會睡不著」。劉和然批評，陳時中睡不睡得著、頭髮有沒有白，國人並不關心、不在意，國人在意的是，國家發展的角色定位有沒有拿捏好，陳時中又究竟把國人放在哪個位置。

劉和然表示，如果部長睡不著的原因是700多個國人死亡，還是許多國人沒打到疫苗，現在外界的討論就會不一樣。沒人反對發展國產疫苗，但現在要做的是先讓國際成熟疫苗進來，不過中央幾次處理似乎是在等國產疫苗，讓民眾無法理解。