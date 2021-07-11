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「順時中」縣市急煞車 禁餐飲內用…全台「逆時中」

台灣新聞組／台北11日電
全台地方政府一致「逆時中」，維持餐飲業僅限外帶政策。（記者季相儒／攝影）
全台地方政府一致「逆時中」，維持餐飲業僅限外帶政策。（記者季相儒／攝影）

指揮中心宣布13日後餐廳可有條件開放內用，但擋不住民意，原本順從中央指令的台南市、屏東、台東、彰化、南投、花蓮縣昨日紛紛踩煞車，先後宣布「餐廳禁止內用」，只能外帶，全台網友發功橫掃各縣市長臉書，「求三思，請收回成命」，反對開放餐飲業內用聲浪一波接一波，全島決策髮夾彎，一致「逆時中」。外島的馬祖也宣布餐廳、小吃禁內用，金門、澎湖則維持有條件開放。

台南原是六都唯一開放餐廳、夜市可內用，市長黃偉哲臉書前晚即遭網友灌爆，昨早續有網友呼籲「別為了拚觀光，賠上台南市民生命」，但也有人力挺說，再不開放餐飲業內用，「沒病死也會餓死」。

台南「順時中」政策急轉彎

黃偉哲昨與各局處及台南市15個餐飲工會研商，最後政策急轉彎，宣布「餐廳、夜市禁止內用到本月26日」，他表示並非「逆時中」，地方本來就有權選擇開不開放。

台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆說，不差再等兩周。大台南西餐服務人員職業工會理事長邱英洋也主張，防疫標準應全國一致，雖然「業者很痛苦」，但仍願意再堅持一下。

屏東縣府原本宣布餐廳可在做好防疫措施前提下開放內用，縣長潘孟安臉書被洗版，昨緊急改口「屏東縣餐飲業仍只能外帶，禁止內用」，潘孟安向餐飲業者致歉，「對不起，請再忍一下！」

「所有責難由我扛下」，潘孟安說，中央開放餐廳內用指引時，縣府團隊出現激烈辯論，顧及業者面臨生計問題，同意有條件開放，但從民眾反應，各縣市做法，加上無法禁止人潮移動，最後決定禁止內用，餐飲業朋友雖失望，但請共體時艱。

民意炸鍋 花蓮、台東收回成命

彰化縣昨下午防疫記者會，仍維持餐廳有條件開放內用，消息一出，網友湧進縣長王惠美臉書表達擔憂，傍晚緊急宣布政策變更、不開放內用。王惠美說，台灣一日生活圈，避免外縣市民眾往彰化餐廳移動，形成防疫壓力，她籲請中央重新檢討。

台東縣經訪查有九成以上餐廳業者並不提供內用服務，昨也宣布26日前餐廳、飯店及夜市禁止內用。

各縣市微解封從早到晚陸續轉彎，到昨晚八時許，花蓮成本島唯一仍「順時中」的縣市，縣府承受不小壓力，縣長徐榛蔚臉書湧入要求「縣長收回成命」的留言，網友說，花蓮縣年長者多，疫苗覆蓋率不足，餐廳內用恐成防疫破口。縣府晚間決定「順民意，逆時中」，宣布禁止內用。

馬祖的連江縣長劉增應昨晚表示，三級警戒降級前，當地餐廳、小吃店「禁止內用、只准外帶」。

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