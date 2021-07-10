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台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

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台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

記者謝承恩、陳雨鑫、許政榆／台北報導
指揮中心召開臨時記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
指揮中心召開臨時記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台宣布延長三級警戒至7月26日並針對台各行業及場所適度鬆綁。10日新增33例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前北市三批發市場熱區篩檢2000多人中，今日新增1人確診。

指揮中心表示，今日新增之31例本土病例(其中19例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今年6月22日至7月9日。個案分布以台北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

台今日新增33例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為31例本土及2例境外...
台今日新增33例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月8日累計公布1萬3950位確診個案中，已有1萬1698人解除隔離，解隔離人數達確診人數83.9%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15299為本國籍30多歲女性，6月25日自義大利入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在台期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

台今日新增33例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為31例本土及2例境外...
台今日新增33例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。（圖：指揮中心提供）

案15319為本國籍20多歲男性，6月26日自比利時入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前台累計1606389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1589769例排除)，其中15218例確診，分別為1199例境外移入，13966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計105例移除為空號。自2020年起累計736例COVID-19死亡病例，其中728例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、台北市279例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、台中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

台今日新增33例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為31例本土及2例境外...
台今日新增33例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台北市三市場新增個案數。（圖：指揮中心提供）
台北市三市場新增個案數。（圖：指揮中心提供）

台北市三市場應變作為。（圖：指揮中心提供）
台北市三市場應變作為。（圖：指揮中心提供）

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