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打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

陳其邁籲打得快的縣市先配疫苗 綠營市長不挺

台灣新聞組／台北10日電
高雄市長陳其邁向中央喊話，疫苗打得快的縣市應可先請領疫苗。（記者徐白櫻／翻攝）
高雄市長陳其邁向中央喊話，疫苗打得快的縣市應可先請領疫苗。（記者徐白櫻／翻攝）

高雄市長陳其邁連續兩天在高雄防疫記者會向中央喊話，疫苗打得快的縣市應可先請領疫苗，「不要讓速度快的等速度慢的同學」，高雄縣、市兩大醫師公會也認為，快發快打，才能愈快建立群體免疫力。台南市長黃偉哲昨被問及此事說，「陳同學」也說過求穩不求快，若打得快的同學將打得慢的同學疫苗占滿，可能造成民眾相對剝奪感。

高雄市府表示，高雄在AZ及莫德納疫苗的使用率，分別為98.5%及46.2%，均居六都之冠。

陳其邁認為75歲這波打速仍慢，建議中央應在總額控管下，讓打得快的縣市先請領疫苗，加快接種速度。

對此，指揮官陳時中表示，施打效率會微調，速度加快可盡快配下去。

此外，由於長者施打日本捐贈的AZ疫苗後，有些人因此引起不良反應，導致民眾接種疫苗的意願降低。台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇昨對此在臉書發文，強調「如果老人不想打疫苗就不要擋路，請指揮中心盡快開放讓年輕人打到！」

陳昶宇重話表示，「真的是被氣到要講難聽的話了」，指出目前台灣疫苗到貨總計704萬，只打掉290萬劑，75歲以上長者55.7%，65-74歲13.1%，目前速度要打快50天才打得完。

陳昶宇指出，「一堆網路謠言污名化AZ，等莫德納打完後，換AZ施打速度還會更慢，這種等疫苗挑疫苗心態還來談什麼解封，我也是笑了，老人不想打就給年輕人打吧，都說了這麼多AZ的好處，講殘酷點，最終還是得交給自然法則來做族群淘汰。」

陳時中6日就曾表示，目前現有的疫苗可給予大部分高齡與具風險人員施打，加上AZ疫苗也還有剩餘，之後會盡快開放青壯年族群接種，疫苗「沒道理放在那裡等。」

疫苗 陳時中 莫德納

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