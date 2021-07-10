台版疫苗護照 COVID-19通行證啟用

健保署署長李伯璋說，「COVID-19通行證」涵蓋過去的篩檢結果以及疫苗接種紀錄，未來也會推出英文版，可望作為台灣版疫苗護照。（本報資料照片）

因應未來解封，民眾出入許多場所可能須出示篩檢證明或疫苗 接種紀錄，健保 署在一周內將兩者資料統整成「COVID-19通行證」，宛如台灣 版疫苗護照，昨晚上線啟用。

中央社報導，台灣疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心因應未來解封後，出入特定所可能需要出示採檢結果或疫苗接種證明，中央健康保險署整合兩者資料推出「COVID-19通行證」，整合在「健保快易通」APP上。

健保署署長李伯璋昨天表示，目前民眾做的快篩、PCR檢驗結果都會儲存在健保雲端系統，疫苗接種資料也會記錄在健康存摺，提供民眾查閱。

李伯璋說，日前因應北農群聚感染事件，相關單位要求必須出示陰性報告或疫苗接種紀錄，作為進出部分批發市場的通行證，未來因應疫情趨緩、各行各業解封，這類證明運用範圍也勢必將愈來愈廣，但現有資料東一塊、西一塊，民眾出示相關資料也不方便。

李伯璋指出，為了把四散各處的資料整合在一起，健保署同仁曾思考過以QR Code方式整合資料，但又怕不是每個場所都適合使用，因此在短短一周內將相關報告統整成「COVID-19通行證」。

李伯璋說，「COVID-19通行證」涵蓋過去的篩檢結果以及疫苗接種紀錄，未來也會推出英文版，可望作為台灣版疫苗護照。