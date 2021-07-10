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觀察站／處處矛盾算計 微解封？甩鍋偽解封？

記者侯俐安、陳雨鑫
三級警戒微解封在即，將開放餐廳在合乎防疫規定下內用，但多數賣場美食街仍在觀望，並沒有開始布內用隔版等桌椅設施，小商家仍做外帶便當販售。（記者曾吉松／攝影）
三級警戒微解封在即，將開放餐廳在合乎防疫規定下內用，但多數賣場美食街仍在觀望，並沒有開始布內用隔版等桌椅設施，小商家仍做外帶便當販售。（記者曾吉松／攝影）

指揮中心宣布7月13日微解封後，各縣市紛紛「逆時中」加嚴規定，引發亂象。前天指揮中心才宣布，在遵守防疫規則下可開放餐廳內用，但六都除了台南市之外，全部打臉中央開放內用的指引；新北市長侯友宜抨擊，中央指引不是解決問題，而是爭議的開始。

疫情指揮中心宣布微解封，「可上山、禁下海」，「可九人出團、禁五人群聚」。指揮官陳時中彷彿掀開了「微解封」的寶盒，但在封住病毒之前，各地疑惑先出籠，民眾出門前要先識別，這是中央規定、還是地方規定？中央授權地方因地制宜，導致一國多制，萬一疫情再起，可能微解封後再加嚴，最後變成「三點五級警戒」。

新北市長侯友宜質疑，中央宣布的指引不是解決問題，而是爭議的開始。連高雄市長陳其邁也擔心，「微解封變成一窩蜂」。事實上，造成亂象的關鍵在於，指揮中心僅提原則，各部會自由發揮提出各項指引，結果就像端出一鍋大雜燴，邏輯錯亂、左腳踩右腳，民間紛紛炸鍋。如今中央開放、地方加嚴，微解封對商家恐怕只是望梅止渴。

中華民國防疫學會理事長王任賢說，「這就是政治解封」，中央政策既想滿足民生需求、又要兼顧政治利益；北市疫情尚未控制住，指揮中心可以不解封，但小吃、餐廳快撐不住，病死前恐先餓死。王任賢也說，此時微解封，可將無法解封的罪，推給台北市，是個處處算計的微解封。

台灣人的心願其實很簡單，就是恢復正常生活，問題是執行面讓人無所適從，連綠營百里侯都紛紛「逆時中」，禁止餐廳內用。老百姓也拋出各項質疑，補習班不開放，健身房開放？室內運動場館開放，但教練必須每七天快篩一次，學員要篩嗎？

中央訂定規則「太細」，又出現各種「矛盾對決」，微解封是解封的試金石，影響三級警戒時程，如今人人自危，深怕不小心就成破口或觸法，到底是微解封、還是偽解封？

台灣疫情防控，最大功臣非政府官員，而是不出門的民眾。即使政委唐鳳設計平台讓民眾表達接種意願，但疫苗到貨狀況不可期，到頭來恐只能靠民眾自律自救，才能避免再次受傷害。

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