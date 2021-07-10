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微解封…五都逆時中 全台僅6縣市准餐廳內用

台灣新聞組／台北10日電
中央疫情指揮中心日前宣布13日起微解封相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整，疫情較嚴峻的雙北均表示暫不開放餐廳內用，許多店家都維持外帶的營業型態。（記者潘俊宏／攝影）
中央疫情指揮中心日前宣布13日起微解封相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整，疫情較嚴峻的雙北均表示暫不開放餐廳內用，許多店家都維持外帶的營業型態。（記者潘俊宏／攝影）

指揮中心宣布7月13日微解封後，各縣市卻深恐一窩蜂的人潮讓稍見緩和的疫情再燃爆，紛紛「逆時中」加嚴規定。指揮中心宣布，在遵守防疫規則下可開放餐廳內用，但六都除了台南市之外，全部維持禁止內用規定。據了解，全台剩6縣市可內用，包括彰化、南投、台南、屏東、花蓮及台東。

台南「順時中」 網友洗版「求市長三思」

六都中唯一選擇「順時中」的台南市，市長黃偉哲的臉書則湧入大批留言「求市長三思」。有人指出，目前雙北隱形傳播鏈並未真正找出源頭，開放內用後，勢必有許多外地遊客來台南，恐讓台南人置於險地；台南小吃攤多，市府很難有足夠人力每天稽核。

黃偉哲昨說，台南有許多小吃店都是微型企業，在這段期間內已受到衝擊，因此決定在微解封時開放內用；梅花座、社交距離、設隔板、禁共食等配套會嚴格落實。餐廳、夜市、美食街、美食區等都需遵守「三罩一套」的防疫規定，戴口罩、面罩、食物遮罩及手套，且要全面清消，「如果無法做到防疫要求，市府就不會開放」。

微解封導致各縣市不同調，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，地方政府可以因應疫情、民情做出判斷，請大家彈性運用，做出最適合地方的判斷，「沒有所謂同調不同調」。對於各項指引相互矛盾，陳時中說，「矛盾的事情不能說沒有」，並不是一輩子不能開放，是在不得已情況下做的規定。指揮中心希望給予地方政府多一點調整的彈性。

除了北北基桃決定標準一致，餐廳不開放內用。新竹市原宣布依中央規定，昨傍晚竹竹苗三縣市首長線上討論後大逆轉，與北北基桃同步，至26日三級警戒解封前，竹竹苗餐飲場所不開放內用。

台中市前天原規定，夜市以外的餐飲場所只要落實防疫即可內用，市長盧秀燕昨改為宣布不開放餐廳內用。

「微解封會變成一窩蜂」，高雄市昨經專家會議討論後決定餐廳禁內用。屏東墾丁大街、屏東夜市等飲食攤位也一律禁內用。

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