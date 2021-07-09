台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台灣 接種新冠肺炎疫苗 紀錄與國際接軌屢傳爭議，有一名賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為台灣政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。

賴姓台商表示，為回中國 工作，4月21日與6月30日先後在台灣完成兩劑AZ疫苗接種，並取得疫苗接種卡。但近日持接種證明到要入境對岸時，卻被指國籍與接種日期都無法採認，依規定又再隔離檢疫14天。

其中，4月21日接種時，負責的醫護人員註記為「110／4／21」，接種日期採「民國110年的格式」，未如該台商個資中生日資料，與國際接軌採西元格式；國籍欄則被醫護人員寫為「台灣」。

若再綜合日前有專家提醒，接種卡若只簡寫「AZ」，而非「AstraZeneca」完整名稱，恐影響出國時查驗。賴姓台商表示，他的接種卡等於一次有三個地方不符國際標準，讓他非常無奈，也果然即便打完疫苗還是要被隔離14天。

該立委以另位卓姓民眾的台大醫院疫苗接種卡為例表示，該接種人國籍即便寫「Taiwan」，仍加註較符國際慣用體例的「R.O.C」；接種日期則用西元格式制式印章，就連施打疫苗類型也有專屬印章，避免繕寫錯誤，當事人持卡赴中國就未被要求要再隔離。