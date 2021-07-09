台灣疫苗打速慢 憂2後遺症

全台新冠疫苗施打不到300萬劑，醫界憂打太慢。圖為新北莫德納疫苗施打站。記者潘俊宏／攝影

台灣 全國三級解封將適度鬆綁，但民眾更關心何時才能打到疫苗 。目前台灣疫苗到貨數量約700萬劑，實際施打數量僅300萬，專家提醒，目前第五、六類對象自6月15開放到至今，還打不到6成，若未能積極解套，近則影響疫苗施打快慢，遠則面對第二波疫情 恐防護不足。

指揮中心發言人莊人祥9日表示，9日才又配發53萬劑疫苗，「有的疫苗剛抵達，也要一周封緘檢驗，只要完成就盡快發下去，並沒有扣著不放的道理。」，目前疫苗到貨數量約700萬劑，但累計配發約466萬劑，其餘疫苗封緘檢驗中，也要保留給第二劑施打及專案對象。

但台灣民眾近日疫苗施打踴躍，單日施打數達20萬人次，創新冠疫苗接種來新高。對比台灣歷史上曾於2009年施打H1N1疫苗時，單日創下50萬人數目，若供貨配送無虞，還有能力拚施打。據各國疫苗施打至少要達到6成覆蓋率，才有群體免疫效果，還須再打1,098萬人。

但莊人祥強調，新冠疫苗是一陣陣來，疫情沒爆發時，3、4月很多人都不想打，是到後期才開始又打起來，平均下來單日也有打到8至10萬人次。照此速度，按配發及施打速度要在月底達到2成或2成5覆蓋率較樂觀。

前台大感染科醫師林氏璧提出警訊，衛福部日前在行政院會報告，第6類族群不到6成，第8類則僅1成3，「都打得太慢了！」他指出，台灣長者施打比率低，對於開放解封、面對兩波疫情都不利。他分析，這一波「塞車」，是因為長輩及子女害怕施打AZ疫苗導致死亡，若指揮中心無法拿出有力數據釋疑，還會拖累接種速度。