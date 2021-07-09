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台疫苗施打預約逾200萬人次登記 COVID-19通行證上線

記者謝承恩、許政榆、蕭羽耘、陳雨鑫／台北報導
中央宣布7月13日將微解封戶外園區運動場館，許多民眾已提前先解封，新北市河濱公園9日傍晚已有人戴口罩現身打籃球。記者季相儒／攝影
中央宣布7月13日將微解封戶外園區運動場館，許多民眾已提前先解封，新北市河濱公園9日傍晚已有人戴口罩現身打籃球。記者季相儒／攝影

侯批中央指引 爭議的開始

台灣指揮中心9日宣布新增本土病例32例、境外移入4例，確診個案中新增12例死亡；指揮官陳時中指出，雖然案例比8日多，但整體疫情往下，避免防疫過嚴導致疲乏，所以賦予地方政府較多的彈性來調整。

指揮中心宣布7月13日微解封後，各縣市紛紛加嚴規定，與中央不同調，引發亂象。8日指揮中心才宣布，在遵守防疫規則下可開放內用，但六都除了台南市之外，全部「逆時中」禁止餐廳內用；台南市長黃偉哲表示，「積極管理，有效開放」，會視疫情彈性調整，不會為開放而開放；新北市長侯友宜則抨擊，中央指引不是解決問題，而是爭議的開始。

200萬人次 上網登記施打

指揮中心即日起開放第二波「新冠疫苗施打意願登記與預約系統」，全台第9至第10類接種對象可登錄表達意願，待輪到疫苗接種順位，可獲得通知，預約疫苗接種。全台符合對象者約917萬人，陳時中表示，系統開放以來，逾200萬人次上網登記，最快7月16日開始施打。

不過，由於民眾至系統登記後，若有下載健康存摺APP，可查詢自己是否登錄成功，不少民眾因此發現自己屬於第9類接種對象，有人表示因固定服用高血壓藥物，可能因此被列入，但也不乏從未因慢性病等就醫的民眾，意外發現自己是第9類對象。健保署長李伯璋表示，民眾若對健康存褶上的診斷有疑慮，可向健保署反映。

因應未來解封後，部分區域可能要求民眾出示採檢證明或疫苗接種證明，健保署近期積極整合「新冠病毒篩檢結果」及「預防接種資訊」，推出「COVID-19通行證」，9日晚已上線。李伯璋表示，未來疫情警戒降至二級，各行各業要求出示證明時，「COVID-19通行證」可作查詢依據。

「COVID-19通行證」未來也將推出英文版，希望成為「疫苗護照」的模板，台灣民眾出國時能直接點開APP出具內容，得先取得國際的認同，才有辦法推行。

5例定序出爐 3種變異株

為防堵印度Delta變異株，台灣自7月2日開始全面進行入境普篩，並針對陽性且Ct值小於27者進行基因定序，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中有5例定序結果出爐，發現Alpha、Delta以及Gamma等3種不同變異株。

其中3例為Delta變異株，有1例柬埔寨返台的50多歲女性驗出最早在英國發現的Alpha變異株，但與台灣社區中的Alpha變異株不同。另有1名從美國返台的10多歲男童，驗出最早在巴西發現的Gamma變異株，但先前也曾在境外移入病例身上驗出，並非首例。

羅一鈞表示，對於Delta病毒，是否有傳播開風險，這些民眾入境都到集中檢疫所採檢，其班機接觸者，都入住集中檢疫所，期滿後採檢，期間都有做到嚴密監控，不會進到社區。

染疫死亡 發10萬慰問金

全台累計多人染疫死亡，衛福部提撥特別預算，慰問不幸染疫死亡患者家屬，自去年1月15日後確診死亡者，發給10萬元喪葬慰問金，家屬需提供慰問金領受人，領取順位以配偶為先，後續為直系血親卑親屬等，若出現有相同順位者，則需填寫聲明書，推派1人代表領取，郵寄資料後，慰問金將於7月15日起陸續發放。

疫苗預約開放 第9類爭議多 製表／謝承恩、蕭羽耘
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疫苗 台灣 疫情

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