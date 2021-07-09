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台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

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台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

記者謝承恩、許政榆、蕭羽耘、陳雨鑫／台北報導
醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者謝承恩／攝影）
醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者謝承恩／攝影）

台宣布延長三級警戒至7月26日並針對台各行業及場所適度鬆綁。中央流行疫情指揮中心今日公布台新增36例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為32例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。今天案例比昨天多，整體疫情往下，桃園市有兩例，其中有一位是華航倉儲人員檢驗為陽性，正在進行相關疫調。針對屏東Delta變異株，沒有增加情形，維持15例。

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月8日。個案分布以台北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

中央流行疫情指揮中心今日公布台新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本...
中央流行疫情指揮中心今日公布台新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增12例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月12日至7月4日，確診日介於5月16日至7月7日，死亡日介於6月30日至7月8日。

中央流行疫情指揮中心今日公布台新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本...
中央流行疫情指揮中心今日公布台新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月7日累計公布13929位確診個案中，已有11536人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.8%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入中，案15270為台籍60多歲女性，6月25日自土耳其返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月7日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案15283為台籍30多歲女性，7月7日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客共6人，均列居家隔離。案15289、15290皆為台籍20多歲女性，7月7日自捷克搭乘同班機返台，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；2人在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

中央流行疫情指揮中心今日公布台新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本...
中央流行疫情指揮中心今日公布台新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計1582844例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1566436例排除)，其中15185例確診，分別為1197例境外移入，13935例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計105例移除為空號。自2020年起累計730例COVID-19死亡病例，其中722例本土，個案居住縣市分布為新北市367例、臺北市277例、基隆市24例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣8例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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