沒觀眾的演出…演一場賠一場 表藝界乾脆「自封」

指揮中心宣布電影院及影視劇組拍攝有適度放寬措施及配套機制。圖為西門町電影街。（記者林伯東／攝影）

7月13日藝文活動微解封，電影院 在防疫 管理條件下可逐步開放，但表演場館雖可重啟，但禁止開放觀眾入場，形同只能排練，引發表演藝術團體跳腳。表藝界質疑解封標準含糊、難以遵循，他們搞不清楚指揮中心的解封標準為何；也有表藝人士指演出不是今天解封，明天就能上台，還要排練、宣傳、售票，「我們需要一個標準。」

故事工廠執行長林佳鋒質疑說，微解封是將防疫三級警戒降到2.75或2.5級嗎？指揮中心降級、微解封標準含糊，反讓表藝界無所適從。藝文界在二級警戒做過限制人數、梅花座，現在又宣布三級與二級間管制措施調整，「判斷標準是什麼？」

林佳鋒還說，文化部規定表演團隊工作人員至少每七天做一次篩檢，但PCR篩檢價格貴得嚇人，一人至少要價台幣3500元，表演團隊恐負擔不起。

也有劇場 人士說，本來就不期待能全面解封演出，但他們現在需要的是有明確標準。也有藝文人士說，目前表藝場所微解封的設定模糊，還有解封的振興措施與配套方案，藝文界都在等著政府怎麼協助。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶則說，表藝場館13日起開放排練，是很好的第一步，國表藝三場館將配合文化部規定作業，也期待有一天能真正重啟劇場表演。

對於表藝界質疑電影院、劇場開放標準不同，文化部次長蕭宗煌解釋，映演是單向，劇場表演為雙向，有演出者面對觀眾，且基於成本考量，採梅花座等於演一場賠一場，與其這樣乾脆不演。電影院雖開放，但要優先採預售票方式控管人流，安排梅花座、間隔座，室內、戶外及等候區域全面禁飲食。

博物館、美術館等展覽場館則建議採預約制，最高容留人數不得超過100人，觀眾間至少距離1.5公尺。參觀時也要落實全面戴口罩、量測體溫、實聯制、清消。故宮博物院也宣布南北院區13日起將恢復營運，官網將公告預約參觀方式，館內除餐廳外禁止飲食，休息區也採梅花座，不開放兒童展廳，暫停教育推廣活動、定時導覽等。