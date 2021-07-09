關鍵是疫苗打不夠 餐飲百貨：微解封「難補血」

7月13日以後雖維持三級警戒，但有條件開放餐廳可以內用，雖有業者維持只接受外帶，但也有業者準備好了。圖為微風台北車站二樓美食街。（記者林伯東／攝影）

台灣三級警戒延長至7月26日，部分場館可13日起有條件「微解封」。不過百貨餐飲業者代表昨天表示，如果疫苗的覆蓋率沒有到達一定的標準，微解封沒有任何實質上的幫助，百貨餐飲很難「補血」。另外，雖然13日將迎來「微解封」，但各級學校、幼兒園、兒童課照中心補習班卻仍維持停課不開放，家長們聞訊後崩潰炸鍋。

本報系聯合報報導，台灣13日起「微解封」，健身房、電影院 都適度鬆綁，但幼兒園、安親班卻仍維持不開放，正值暑假，家長們崩潰吶喊孩子暑假無處去，甚至有人直言為了子女教養，夫妻吵到快離婚，還有人質疑，政府發給家長一萬元防疫 補貼，卻換來長達快兩個月無薪防疫照顧假，大家真的快撐不下去了。

高雄市補教暨品保協會理事長李世昌說，已有十幾家業者委託協會傳達出讓訊息，等不到解封，倒閉的只會更多。

教育部 臉書粉專一小時內湧入近300則家長留言怒吼，不少人都在問「電影院微解封，安親班卻不能去？去看電影安全，去安親班就危險？」痛批政府邏輯錯亂。

教育部國教署署長彭富源解釋，幼兒園及補習班師生互動緊密，但空間封閉，風險還是很高；教育部次長劉孟奇表示，施打疫苗需要一段時間才會有保護力，但會持續跟指揮中心討論。

另據台北中國時報報導，民眾黨立委高虹安表示，「微解封」餐飲雖然有條件開放內用，但人流無法一下子恢復，加上業者也需做許多防疫措施，所以第一線業者比較期待疫苗的覆蓋率能夠提升，才有辦法真正解決問題。

全台擁46間店的饗賓餐旅集團指出，將以比政府規範更嚴格的措施來確保用餐安全，店內將以不到40%的座位比率制定用餐人數限制，旗下四大Buffet餐廳內用人數皆將控制在百人內，且以點餐方式由專屬服務人員協助取餐，單點餐廳則以40人為限，每家每桌限坐4人。

台北晶華酒店表示，將於13日起陸續提供館內各餐廳的訂位及內用服務，但自助餐廳考量防疫暫緩開放。福容大飯店則已於餐廳內設置隔板，提供非共用之餐具，也有業者以防疫優先而自主延長開放餐廳內用的時間，台北君悅酒店決定至8月底期間，館內餐廳凱菲屋仍以提供「凱菲食集」外帶餐飲服務為主，待8月視疫情狀況再考量開放內用。