黑白集／手握全民生死…指揮官竟是盲劍客

中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者余承翰／攝影）

台灣 最近接二連三嘗到「後段班」的滋味。彭博社的「防疫 韌性」排名，台灣慘跌到44名；經濟學人的「正常生活」指數也把台灣打入深淵，給個倒數第二。當記者問到這項排名，指揮官陳時中 卻說他沒在看這個雜誌，也沒聽過這則報導。

「正常生活」指數，是以量化指標衡量一個國家距離回歸到疫前生活有多遙遠。台灣的分數竟不及名列前茅的香港之半，在全球50個國家中墊底，真是面上無光。

陳時中大權在握，每天做出無數重大決策，他卻關著耳朵，不愛聽外界建言。包括3加11的決策是怎麼做的，他說出口又收回好幾次，聽得老百姓心好亂。如今國際知名雜誌給了個難堪的排名，指揮官當著鏡頭對全國民眾說沒聽過，顯然不想回答這題。

如果陳時中因自覺難堪，也就罷了。但這個訊息當天登在許多媒體顯著地位，指揮官竟充耳不聞、視而不見。大家這才恍然，這位曾誇稱「世界怎麼跟得上台灣」的指揮官，他眼中世界大概只剩其口罩上的美國和日本。

陳時中大權在握，誰能打疫苗誰不能打，防疫要向東或向西，都是他說了算。但這位元帥猶如盲劍客，決策蕪雜，東揮西砍，而全民的生死都在他手上。