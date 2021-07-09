我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

黑白集／手握全民生死…指揮官竟是盲劍客

黑白集
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者余承翰／攝影）
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者余承翰／攝影）

台灣最近接二連三嘗到「後段班」的滋味。彭博社的「防疫韌性」排名，台灣慘跌到44名；經濟學人的「正常生活」指數也把台灣打入深淵，給個倒數第二。當記者問到這項排名，指揮官陳時中卻說他沒在看這個雜誌，也沒聽過這則報導。

「正常生活」指數，是以量化指標衡量一個國家距離回歸到疫前生活有多遙遠。台灣的分數竟不及名列前茅的香港之半，在全球50個國家中墊底，真是面上無光。

陳時中大權在握，每天做出無數重大決策，他卻關著耳朵，不愛聽外界建言。包括3加11的決策是怎麼做的，他說出口又收回好幾次，聽得老百姓心好亂。如今國際知名雜誌給了個難堪的排名，指揮官當著鏡頭對全國民眾說沒聽過，顯然不想回答這題。

如果陳時中因自覺難堪，也就罷了。但這個訊息當天登在許多媒體顯著地位，指揮官竟充耳不聞、視而不見。大家這才恍然，這位曾誇稱「世界怎麼跟得上台灣」的指揮官，他眼中世界大概只剩其口罩上的美國和日本。

陳時中大權在握，誰能打疫苗誰不能打，防疫要向東或向西，都是他說了算。但這位元帥猶如盲劍客，決策蕪雜，東揮西砍，而全民的生死都在他手上。

台灣 陳時中 防疫

上一則

關鍵是疫苗打不夠 餐飲百貨：微解封「難補血」

下一則

受不了哭鬧 母親徒手悶死一歲兒

延伸閱讀

卓榮泰轟柯文哲像共產黨「打了就跑」 台北人不應再忍

卓榮泰轟柯文哲像共產黨「打了就跑」 台北人不應再忍
柯砲轟中央之後 蔡英文：全國目標一致 少爭吵多合作

柯砲轟中央之後 蔡英文：全國目標一致 少爭吵多合作
台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長
萊豬、環南事件 柯文哲嗆中央設局 批意識形態卡疫苗

萊豬、環南事件 柯文哲嗆中央設局 批意識形態卡疫苗

熱門新聞

彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44
圖為7月1日上午，在北京天安門廣場舉行的中國共產黨成立100周年慶祝大會。（新華社）

台學者：台灣將面臨促統壓力 和統不成 中就會武統

2021-07-01 23:39
台灣東洋曾因代理疫苗破局曾引發諸多爭議，圖為董事長林全。（本報資料照片）

虛耗大半年 台灣買BNT疫苗 還是繞回「東洋模式」

2021-07-04 02:29

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神