可上山禁下海 可戶外運動禁鬥牛 微解封…好矛盾

指揮官陳時中8日宣布，三級警戒規劃再延長兩周至7月26日，但包含風景區、夜市等各行業及場所將適度進行鬆綁。（記者黃仲裕／攝影）

台灣三級警戒延長至7月26日，但7月13日起，部分行業及場所「微解封」，指揮中心昨天與六部會公布鬆綁規定，但規範五花八門，堪稱史上最複雜，鬆綁條件卻細到不及備載，甚至互相矛盾，例如民眾可「上山」卻無法「下海」；戶外運動場所開放，但禁止「三對三鬥牛」。

指揮中心指揮官陳時中 昨天表示，初步公布鬆綁措施，一定會有尚未設想到的部分，會持續跟主管機關反映，滾動式檢討。

指揮中心昨天公布鬆綁細節，但部分標準讓人疑惑。例如戶外運動場所開放，對愛好運動人士是好消息，但指揮中心宣布，禁止「三對三鬥牛」。陳時中表示，室內外運動要避免肢體碰觸，禁止團體競賽，像三對三鬥牛，有五、六人同時追逐球，目前仍禁止。

許多民眾期盼國內旅遊解封，鬆綁條件祭出「含領隊導遊、司機等人一團最多十人」，但三級警戒應避免室內五人聚會，同團旅遊難免一起食、宿、購、行，指揮中心卻表示並未違反家庭及室內聚會限五人的規定。

另外，民眾可「上山」卻無法「下海」，林務局宣布開放自然步道、國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區與植物園等戶外場域，但墾丁自然保護區、國家公園及所有的海邊沙灘卻禁止從事水域活動，就連風景區泡溫泉，也不在此次鬆綁範圍內。

至於民眾自駕出遊自由行是否同步鬆綁？指揮中心發言人莊人祥表示「不建議」，他指出，旅行社可以協助參團旅客過濾人潮擁擠景點，在旅程中顧前顧後，管控各項防疫 措施，對旅客來說多一層保障，若民眾堅持自行出遊、跨區移動，那旅途過程須自律，遵守指揮中心公布防疫原則及各大場所規範。

休閒娛樂場所中維持關閉名單中，列出「健身 休閒中心」，教育部公布「室內外運動場館」，包含「健身房」卻可以鬆綁。莊人祥指出，健身休閒中心若專設提供指壓、三溫暖等美容瘦身設施，因需要近身接觸且有淋浴相關設施，不在此次鬆綁範圍內。