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台灣三級警戒再延至7月26日 7月13日微解封

台灣新聞組／台北9日電
植物園、文化園區等鬆綁，許多民眾已等不及自行解封。圖為新北市四號公園。（記者潘俊宏／攝影）
植物園、文化園區等鬆綁，許多民眾已等不及自行解封。圖為新北市四號公園。（記者潘俊宏／攝影）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，三級警戒再延長兩周至7月26日，但部分措施微解封。包括餐廳、電影院館等場所自7月13日適度放寬。陳時中強調，將滾動式修正，盼全民遵守規定，7月26日能夠真正將疫情警戒降到第二級。

陳時中指出，原先三級警戒標準是「不明感染源小於十例、每周社區感染小於三起」，台灣疫情正好處於邊緣值，約四天小於十例，社區群聚大概有三例，「我們認為應該還要謹慎，三級警戒維持，但適度鬆綁，維持外出戴口罩，室內五人、室外十人聚會等規定。」

考量社區風險，衛福部昨天上午在行政院會報告後，針對民生消費產業訂防疫原則，漸進式鬆綁。包括內政部、交通部、農委會、文化部、教育部、衛福部等都赴指揮中心記者會說明相關規定。

在三級警戒規定下，有條件開放國家公園、風景區等戶外場所，學校操場也開放，室內美術館、電影院等，還有健身房和職業運動場所，但游泳池除外；大家最關心的餐飲場所，包括餐廳、夜市、美食街、美食區等，符合指引開放內用，經濟部長王美花則表示，業者開放要遵守相關規定外，也提出一旦從業人員確診就要停業三天。另開放國內九人以下小型旅行團與劇組拍攝。有條件開放宗教場所祭祀，仍禁止普渡等宗教活動。

食藥署公布「餐飲業防疫管理措施」，指引中除建議顧客實聯制，以及實施隔板、採梅花座外，也建議提供個人套餐、分菜後再上菜；另外，自助餐也要以專人服務形態為主。

指揮中心強調，上述鬆綁須照通案性原則及主管機關指引， 遵守實聯制、出入口管制、人流管控降載，維持社交距離，除飲食外全程戴口罩，一有確診事件即時應變。

不過，昨天宣布各項鬆綁規定堪稱史上最複雜，鬆綁條件卻細到不及備載，甚至互相矛盾，例如戶外運動場所開放，但禁止民眾「三對三鬥牛」；安親班未開放，但民眾可去電影院，讓許多家長覺得難以適從。

陳時中強調，疫情是鬆綁最重要的關鍵，請全民共同努力，嚴守社區防線，希望7月26日能夠真正降級。另外，疫情趨勢持續往下，台灣昨天新增18例本土個案，另有三例境外移入個案，另外確診個案中新增三例死亡。陳時中表示，昨天是社區感染以來，本土病例最少一天。目前確診個案解隔離人數已達確診人數82.5%；自去年累計死亡病例718例，其中本土710例。

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