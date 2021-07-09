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不甩微解禁！桃園禁餐飲內用 鄭文燦帶頭逆時中

台灣新聞組╱台北9日電
指揮中心宣布13日起餐飲適度開放內用，但地方政府有異見。（記者曾學仁／攝影）
指揮中心宣布13日起餐飲適度開放內用，但地方政府有異見。（記者曾學仁／攝影）

指揮中心昨宣布13日起微解封相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整，指揮官陳時中說，民選地方政府要對民眾負責，即時因應，採取應變作為。指揮中心公布後，各地政府反應不一，新北市長侯友宜昨晚直說「別想著要放鬆」，台北市長柯文哲也認為群聚脫口罩吃飯有危險，桃園市長鄭文燦堅持餐廳夜市外帶不內用，也有縣市長對風景區開放，跨區移動有疑慮，都要開會研商對策。

影音來源：聯合影音網

新北市長侯友宜表示，嚴格管制是新北的最高原則，別想著要放鬆，管制是原則，例外才放寬。台北市長柯文哲說，北市還在觀察期，從科學上講，脫下口罩群聚吃飯還是最危險，脫下口罩吃飯應擺最後。

台北市、新北市、基隆對於如何解封都要今天才公布。綠營執政縣市雖多比照中央指引，但除桃園不開放餐廳內用外，新竹市也不開放校園。

鄭文燦表示，部分戶外場所如學校操場早上會開放給民眾散步，但拆下的籃球框暫時不會裝回去，室內場館則要個別檢討，餐廳和夜市維持只能外帶。

高雄市長陳其邁也說，疫情雖初步獲控制，仍不能掉以輕心，高雄市會優先開放戶外活動，室內場域還需會同專家討論，後續再公布相關指引。

台南市長黃偉哲表示，大原則會遵從中央行政指導，但因應台南特殊狀況調整，如府城小吃攤非常多，空間很小，難以符合2.25平方公尺一人為上限的規定，但又不能限一人內用，須加強設隔板。他說「既期待又怕受傷害」，期待消費者來，又擔心有帶原者或無症狀感染者，大家務必落實防疫措施才能朝「大解封」方向走。

今年5月14日率全台灣之先關閉全縣夜市的彰化縣長王惠美說，許多夜市攤販已快兩個月沒收入，對開放既期待又怕受傷，將由業者申請審查能做到相關防疫規範再開放。

台中市長盧秀燕說，會「順時中」配合中央措施，但也持續爭取擴大接種疫苗。同樣表示會配合中央措施的嘉義市長黃敏惠也強調，各行各業受疫情影響經濟壓力大，唯有「油電凍漲」才能避免人民生活雪上加霜。

新竹市長林智堅昨宣布，13日起重新開放新竹市立動物園，餐飲業者符合中央指引也可開放內用，但竹市12座公有市場仍禁止內用，校園戶外空間也暫不對外開放。

花蓮縣長徐榛蔚表示，相關指引很複雜「有些很矛盾」，會向中央各部會詢問，縣府討論後再對外公告。宜蘭縣長林姿妙表示，會針對人潮聚集地點，如漁港、觀光商圈、夜市、風景區及海灘等實施人流總量管制，禁止群聚。台東縣長饒慶鈴說，依中央防疫指示才不會紊亂。

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