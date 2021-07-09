無薪假破2萬人 家數飆新高 金融海嘯後最慘

無薪假破2萬人，餐飲及住宿業占9331人。（本報資料照片）

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，共1883家、2萬1133人實施無薪假，短短一周暴增578家、7507人，不僅無薪假飆破2萬人、較上周揚升五成五，其中住宿餐飲業就占9331人，一口氣多出5157人、暴增約1.2倍；實施總家數更創金融海嘯以來無薪假統計的歷史新高。

行政院主計總處日前剛公布5月失業率飆高到4.11%，不僅是蔡政府執政以來高點，創下七年半新高；且就業 人數雪崩般大減，較前一個月少12.6萬人，低工時就業人數也暴增60.3萬人，雙雙寫下有調查以來最差數據。連官員都預估，6月失業率可能會更高。

文化大學勞動暨人力學系副教授辛炳隆分析，去年疫情 對製造業衝擊最大，製造業則攸關經濟成長率；今年相反，以內需服務產業最受影響，內需產業雖在經濟成長占比不大，但跟就業市場最相關。像低工時就業人數大幅增加，可能未必呈現在無薪假通報數字上，實際上受疫情衝擊的勞工可能更多。

微解封可望帶來反轉契機。辛炳隆認為，隨著餐飲業等民生產業7月13日起微解封後，應可帶動消費動能，7、8月的勞動市場有機會好轉。

這波本土疫情衝擊最大的是住宿餐飲業、批發零售業 、包括旅行社在內的支援服務業和運輸倉儲業。根據勞動部統計，本期實施無薪假人數最多的為住宿及餐飲業9331人、批發及零售業3716人、運輸倉儲業1945人。其中，住宿餐飲新增5157人，增幅1.2倍，破了去年疫情爆發以來該行業最高紀錄。實施家數也以住宿餐飲492家最多，其次是批發零售業481家、支援服務業260家。

勞動部勞動條件司長黃維琛說，金融海嘯、去年新冠疫情，減班休假通報產業以外銷導向的製造業為主，公司規模通常較大，實施人數多，像去年高峰落在6月底，曾多達3萬人，但家數僅1400多家，今年以員工少的住宿餐飲業為主，整體人數2萬多，家數卻已達1883家，無薪假產業結構、態樣截然不同，反觀恢復外銷訂單的製造業，本期人數不升反降。