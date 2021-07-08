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台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

「終於看到你了」台夫妻抗疫成功 病房慶金婚

記者王思慧／花蓮8日電
大病初癒的王先生（左）忍不住掉淚，愧疚自己害老婆染疫，為了家人積極接受治療及復健，王太太在旁安慰他。(圖:花蓮慈濟醫院提供)
大病初癒的王先生（左）忍不住掉淚，愧疚自己害老婆染疫，為了家人積極接受治療及復健，王太太在旁安慰他。(圖:花蓮慈濟醫院提供)

「老婆，終於看到你了！」先後確診的王先生、王太太，因症狀變嚴重，轉送到花蓮慈濟醫院重症專責病房治療，在夫妻同室治療、相互扶持，及醫護人員照護下已痊癒，出院時適逢結婚周年，醫療團隊為這對結婚將滿50年的夫妻，送上鮮花與卡片提前慶祝金婚，祝福攜手度過更多的金色歲月。

花蓮慈濟醫院自5月中旬疫情爆發後，收治16位新冠肺炎確診者，其中10位是重症，目前已累計13位病人復原出院。

王姓夫妻昨天病癒出院，病房照護團隊得知夫妻結婚50年，特別準備小驚喜，為王太太戴上白色頭紗、王先生別上藍色領帶，在象徵重生的日子裡，提前為他們慶祝金婚，讓這對夫妻非常感動。

慈濟醫院表示，夫妻倆剛染病時須分隔兩病房，經指揮中心5月底宣布專責病房可兩人一室時，醫療團隊評估後，決定讓夫妻倆同室，有陣子都沒看到太太的王先生感動流淚，對著太太說「終於看到你了！」2人因為有另一半的鼓勵與支持打氣，變得更積極配合復健治療。

王太太拿出手繪的卡片，感謝醫療團隊付出，能平安健康出院。(圖:花蓮慈濟醫院提供)
王太太拿出手繪的卡片，感謝醫療團隊付出，能平安健康出院。(圖:花蓮慈濟醫院提供)

回想住院一個多月經歷，王太太說，先生當時咳嗽，以為只是感冒，看了耳鼻喉科後還是發燒，醫師建議篩檢，才發現確診，自己則是沒有症狀，後來連續發燒六天，先生在住院期間還暈倒2次，6月初就被轉送到慈濟醫院治療。

緊緊牽著太太的手的王先生忍不住掉淚，愧疚自己害老婆染疫，儘管非常怕血，但都為了家人積極接受治療及復健。看著邊回憶邊流淚的先生，王太太說出愛的告白，表示一點都沒有責怪的意思，王先生也說，是太太的支持才能堅持下去。

慈濟醫院長林欣榮表示，從他們送至醫院第一天，就以中西醫合療方式治療，除了西醫用藥，中醫以淨斯本草飲濃縮液，搭配中藥粉調理身體，祝福這對夫妻出院後順利、平安，展開新生活。

花蓮慈院林欣榮院長（左二），為夫妻慶祝金婚並送上祝福。(圖:花蓮慈濟醫院提供)
花蓮慈院林欣榮院長（左二），為夫妻慶祝金婚並送上祝福。(圖:花蓮慈濟醫院提供)

疫情 新冠肺炎 篩檢

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