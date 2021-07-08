新聞評論╱蔡政府別只想權力 想想人民生計

蔡英文政府的防疫措施，向來以自己的控制便利為第一考慮，甚少顧及民眾的感受。（本報資料照片）

下周一有沒有可能「微解封」，取決於未來幾天的疫情發展，目前朝正向發展的機會很大。主要原因，除每天新增確診案例已連續數日低於50，幾個大型群聚感染已有效控制；更重要的是，三級警戒導致民間日常經濟活動嚴重受創，再不適度解封，許多企業攤商難以支撐。蔡政府的防疫措施，向來以自己的控制便利為第一考慮，甚少顧及民眾的感受；經過兩個月的衝擊與悶燒，官員得換換腦袋了。

疫情延續一年半，去年觀光民宿業已有過一波倒閉潮；有些勉強撐下來的，碰到這次的三級警戒，仍只能宣告投降。在三級警戒的嚴格管制下，一般上班族可以選擇在家工作，但許多必須面對面服務的攤商、夜市和餐廳業者，則迅即受到嚴重衝擊。許多市場或夜市攤商生計受到影響，不少藝文工作者或表演團體難以為繼，許多臨時工甚至不知道自己的下一餐在哪裡。因此，當行政院長蘇貞昌還在誇稱台灣 經濟基本面多好、股市還在如何創新高，他表現的就是「何不食肉糜」的態度。

基層民生經濟的困頓，還只是浮出表面較易觀察的部分。政府決策更常常怠忽的是，兩個月近乎禁足的生活，對一般人民的身心健康可能造成多大的損傷。例如，所有民眾都因缺少活動而體能下降，肌力流失；都因長期戴口罩 導致換氣不順，氧氣濃度不足。由於不上班、不上學的人變多，家中同居生活情況變得複雜，因而滋生的口角、暴力或憂鬱也在上升。這些，或許不像生計受困那麼顯而易見，卻間接影響到每個國民的生活品質與身心健康，尤其是青少年世代。

不要以為「正常生活」是小事，《經濟學人》最近就外出、辦公、購物、交通、運動等指標評估全球50國人民的「正常指數」，台灣在所有國家中排名倒數第二，僅略高於馬來西亞。台灣的總體正常指數評分僅43.7分，比起列名榜首的香港96.3及紐西蘭的87.8，簡直天差地遠。在三級管制下，別說看電影、觀賽事、欣賞藝文活動成了禁止事項，許多公園和運動設施都被封鎖，在人煙稀少的山徑走路也得戴口罩。蔡政府這種不分青紅皂白的管制手法，除了耍官威和方便管理，有任何為人民福祉和健康設想的用心嗎？

蔡政府和陳時中團隊的一大特色，就是各種權力一把抓，滴水不外漏；無論外界有什麼不同意見，始終充耳不聞。而一旦出了問題，這個團隊也有絕佳的本事推、拖、拉、扯，總能保持責任不上身，愧疚不上心，黑箱內情不外漏，並繼續在那裡假裝指揮它指導不動的大局。從疫苗 採購及施打、疫情篩檢和追蹤、口罩國家隊到疫苗國家隊的神話建構，無一不如是。那麼多民間團體希望購捐疫苗，蔡政府還大剌剌說這需經過它的恩准；明明現有疫苗絕大多數仰賴外國捐贈，蔡總統還堂皇宣示7月底施打率要達到兩成五。戲裡戲外，矛盾極了。

無法讓人民過正常生活的政府，是不合格的政府。為了防疫，人民必須犧牲某些便利，這難以避免。但這絕不是說，政府可以隨便藉此限制人民的自由與便利，卻又不負起相對的責任。過去一年半來，台灣人民節制地遵守防疫規範，自行保持社交距離，乖乖排隊領口罩打疫苗，認真當政府的「順民」。但一年半來，台灣的正常生活水準倒居全球倒數第二，我們的防疫韌性跌到全球末段班，死亡率則是全球兩倍。如此不成比例的表現，蔡政府對得起台灣人民嗎？