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台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

新冠死亡率高扯DNR 「其實救得回來」挨批 張上淳道歉

記者許政榆╱台北8日電
專家諮詢小組召集人張上淳日前提及，拒絕急救個案多也是死亡率較高原因之一，引發抨擊，7日兩度道歉。（圖：中央疫情指揮中心提供）
專家諮詢小組召集人張上淳日前提及，拒絕急救個案多也是死亡率較高原因之一，引發抨擊，7日兩度道歉。（圖：中央疫情指揮中心提供）

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前表示，「二成重症患者選擇DNR（拒絕臨終急救、不實施心肺復甦術），但其中有相當比率是可以救得回來」，引發各界抨擊。張上淳昨天兩度道歉，坦承用詞不夠精確，造成傷害。

影音來源：聯合影音網

本土新冠疫情造成703人死亡，致死率達5%，高於全球平均值。對於民眾死亡率偏高，張上淳在5日記者會表示，死亡率高和家屬有DNR關念有關，約二成死亡個案簽署DNR，插管治療對於病人和醫護都很辛苦，或許家屬不願意看到親人接受插管的不適，選擇放棄治療，但其實有相當比率，其實救得回來。

此番言論引發醫界不滿，張上淳一度缺席隔天的記者會。急診加護病房醫師陳志金在臉書直言，「這樣的說法，對於當初決定DNR的家屬和醫療團隊是一種打擊。」

去年疫情爆發時，張上淳兩名從醫兒子曾因出國及情緒性發言引發爭論，他因此在記者會消失五天，兩個兒子後來都發出道歉聲明。

張上淳昨天兩度致歉，並發表700字道歉聲明。他說，日前報告死亡病例分析，用詞不夠精確造成傷害，他沒有指責或傷害的意思，在整理病例時，注意到簽署DNR的病人占比不少，數據讓他有點驚訝；此外，他認為確診病人數較少，對比在適當情況下，可避免死亡，因此提到有相當比率可救回來。

他說，醫療有不確定性，插管也不一定能順利救治，對病人、家屬都是煎熬；自己很清楚簽署DNR是經過醫護團隊、家屬充分討論做的決定，如何選擇沒有對錯，大家要尊重。

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