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台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

遭爆專家沒討論3+11 陳時中稱會負責 在野促真相解盲

台灣新聞組╱台北8日電

台灣疫情5月大爆發，機組人員隔離檢疫「3+11」政策被視為關鍵破口，如今又被爆該決策是指揮中心會議決定，專家會議從沒討論過。指揮官陳時中昨天重申「會負最後責任」，但如何負責沒有具體答案，加上陳多次說法事後被證明不實，在野黨批陳時中從頭至尾滿口謊言，要求真相「解盲」、給民眾一個交代。

影音來源：聯合影音網

指揮中心專家小組成員李秉穎日前在電視政論節目被問到3+11決策時，稱「專家會議從沒討論過」。昨上午李秉穎轉趨低調，他說，「沒有規定哪些一定要專家小組討論，指揮中心自己就可以決定的事情，不用放在專家小組」。

民眾黨立委邱臣遠批評，造成台灣防疫從優等生變吊車尾關鍵的3+11決策過程，指揮中心始終諱莫如深，陳時中先甩鍋給副指揮官陳宗彥，後來改口說是自己做的決策並會負責；當立委們要指揮中心拿出會議紀錄時，陳時中先說有紀錄，後來改口沒有，並稱有專家背書，現在謊言被揭穿。「證明陳時中與指揮中心從頭到尾滿口謊言」。

國民黨發言人陳偉杰表示，李秉穎的說法明顯打臉陳時中所說「是由專家會議所決定的」。3+11不但是民進黨政府施政發生重大錯誤，還透過立法院集體遮羞，絕對是台灣政治醜聞，中央務必要將3+11「解盲」。

台北市長柯文哲昨表示，3+11決策當場一定沒有醫生在場，只要有執照醫生在場，就會知道這違反潛伏期概念。柯文哲說，從最早入境的管制14天，被改成7+7，改成5+9，再改成3+11天，每一次的會議紀錄都應該拿出來看。柯說，如果每次都沒有醫學專家在，那就更奇怪，中央的防疫政策是怎麼決定的？

陳時中重申，「整體我負最後責任，你要我一件件回憶，我實在沒辦法，這一年開會要決定的事非常多。」他表示，這是在行政管理的落實下，恢復原來的管理方式。

陳時中 台灣 防疫

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