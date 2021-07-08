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登記≠預約民傻眼…160萬人搶疫苗預約 被譏買空賣空

台灣新聞組╱綜合8日電
等不到中央版疫苗預約，雲林縣斗六自行研發線上疫苗注射預約系統，8日開始開放民眾上網預約。(記者陳苡葳／翻攝)
等不到中央版疫苗預約，雲林縣斗六自行研發線上疫苗注射預約系統，8日開始開放民眾上網預約。(記者陳苡葳／翻攝)

新冠肺炎疫苗施打意願登記與預約系統前天上線，第一階段雖然僅限離島，累計至昨天傍晚5時，全台已有163萬人登記，其中只有5178位離島居民今起可預約注射。由於「有登記，不表示有預約」，被外界譏為「全台線上問卷調查」、「買空賣空」。指揮官陳時中說，先登記意願，日後施打才會比較精確。

台灣疫苗短缺，許多人都想及早完成注射，即使非離島居民也競相上網登記。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣8月就會累積1000萬劑疫苗，40歲以上青壯年都有機會打到的日子，「不遠了」。

蔡英文總統6月1日於臉書宣布，唐鳳正著手規畫疫苗施打預約系統，但各縣市政府之前都不知道系統何時上線，紛紛自力救濟，自創登記平台。

台南市政府與民間公司合作，研發疫苗預約系統LINE「台南打疫苗」，市民可直接透過LINE，輸入生日及身分證字號登記，或透過電話預約，前天下午已啟用。雲林縣斗六市公所也自行研發線上疫苗注射預約系統，今天上午8時開放民眾上網預約。兩地首長都強調系統雖與中央不同、但不衝突。

台北市長柯文哲昨透露，周日曾與唐鳳視訊，他問唐鳳，為何系統不疫苗開打就上線？唐鳳回說「跟很多縣市都已討論過，65歲開打再上線」，柯當場反問唐鳳，怎沒跟北市討論？結果唐鳳一臉尷尬，柯才回「好啦，不為難你，你是技術幕僚。」

許多完成登記的民眾質疑，上網登記後還必須收到簡訊，才能預約施打，究竟何時才打得到？陳時中表示，若無先行意願登記，就難以估算施打對象群、疫苗種類、疫苗接種站，後續施打就容易造成混亂。

該套系統開放對象為9至10類族群，包含罕病、重大傷病者、高風險慢性疾病、肥胖等，不少民眾抱怨，規律服用降高血壓藥物，卻無法登錄。

陳時中說，「各大類族群我們都很尊重，但疫苗分配是很困難的事情，對於第7類人員有考慮空間，但沒打算把範圍擴大，希望按照年齡次序施打。」

前疾管局長、陽明交大公衛所兼任教授張鴻仁認為，指揮中心需改變「年齡迷思」，等60歲以上長者打完後，應先擴大的是「第7類」中計程車、客貨運司機，市場攤商賣場或餐飲業者等與維持社會運作必須、工作有高接觸風險的民眾。

疫苗 陳時中 台灣

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