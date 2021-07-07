台新冠染疫死亡全因高齡？醫生：表面解讀恐嚇壞長者

長輩感染新冠肺炎容易重症，若本身衰弱、失能更需要被優先保護。記者季相儒／攝影

台灣新冠肺炎本土疫情 爆發，5月11日至今已造成1萬3791人確診、703人死亡，致死率5%，遠高於全球致死率2.17%，中央流行疫情指揮中心日前指出，致死率高原因是染疫者多為高齡長者，且都有慢性疾病。國內高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭認為，新冠肺炎死因不能只歸因高齡，國外研究歸納關鍵是衰弱、失能，若只按照表面數字解讀，恐怕只會嚇壞長者。

世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上為老年人口，佔總人口比率達7%為高齡化社會、14%為高齡社會。從高齡化社會進入到高齡社會所需時間，法國經歷118年，台灣只有25年，台灣老化速度是法國5倍，短時間內難以對高齡議題有全面性的認識。

指揮中心日前指出，新冠確診死亡年齡60歲以上佔九成，研判高齡、糖尿病、高血壓等慢性病是致死率較高主因。陳亮恭表示，高齡者染疫的確容易出現重症，但染疫死亡絕對不只有高齡這因素。

若依目前收集資料，只有死者年齡、性別、居住地、慢性病等傳統指標，缺少衰弱、失能、失智等功能評估，沒考慮這些重要影響因子對高齡者的健康衝擊，死因分析結果都是高齡與慢性病。國健署統計65歲以上長者八成具有一種以上慢性病，如此呈現分析結果，等於涵蓋絕大多數長者。

陳亮恭指出，過去沒有新冠疫情時，研究已發現，猝死 者7成以上有心血管疾病。開放高齡長者接種疫苗 後出現多人猝死，中央解釋，新冠肺炎死因是高齡、慢性病，接種疫苗猝死解剖結果亦是如此，但長者多半都有三高、慢性疾病，若沒有以高齡議題的思維來解讀，出現分析結果都是高齡與慢性病。「那公布這數據等於沒講，沒辦法釐清真實的高風險對象，也只會讓長輩害怕」。

陳亮恭認為，同樣80歲，有人身體硬朗、有人不良於行又有多重共病，疫苗有限，若站在保護高風險的長者為出發點，容易接觸脆弱長者的長照機構工作人員、照服員或看護、家屬應列為施打重點，避免將病毒帶給長輩，若單以「年齡」做排序，容易有所疏漏。

同時，高齡又合併衰弱、失能者，施打疫苗後不良反應機率較高，挪威施打三萬五千位長照機構住民，施打後出現千分之三的死亡案例。陳亮恭認為，若我們選定優先施打對象時未考慮衰弱、失能等因素，可能因高風險個案猝死，增加其他長者恐慌，導致緩打。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前表示，有兩成重症患者選擇DNR（不施行心肺復甦術），其實有「相當比例可以救得回來」，讓不少一線醫護反彈，他今出面致歉，表示沒有指責的意思。

陳亮恭認為，DNR是病人在生命末期、健康狀況不好，病人家屬和醫療團隊討論共同決定，必須給予尊重，也是近年推行安寧緩和醫療的用意，歐美推動多年，民眾接受度更高，但未見國外以 DNR 解釋高齡病患的死亡率。

陳亮恭表示，新冠肺炎是新興病毒，當事後諸葛評論政策很容易，以此苛責指揮中心並不公平。但就系統面來說，老化或高齡是特殊議題，需要真正重視其特殊性，「否則所有分析都只是高齡、慢性病的結果下，政策上又能如何改善？」