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台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

醫提「爽約疫苗」開放現場候補 陳時中同意：未來將設計

台灣新聞組／台北7日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(指揮中心直播影片)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(指揮中心直播影片)

台灣自購的AZ疫苗62萬多劑到貨，但傳出這批由泰國生產的AZ疫苗目前尚未獲WHO、歐洲藥品管理局（EMA）核准。指揮中心指揮官陳時中表示，這屬於個別廠的技術性資料，但整體來說，台灣選用疫苗都有通過WHO的EUA。食藥署將就個別廠的資料做好封緘檢驗再來施打，大家可以放心。

蔡英文總統昨天喊出7月底疫苗涵蓋率將達25％，指揮中心是否會加開接種站？陳時中表示，各地方政府正積極安排，目前最大量到一天18萬多劑，將來有更多量，可增加更多線去施打會更迅速，對地方接種人力有信心。

至於有些已施打第一劑疫苗者擔心如何確保如何打到第二劑。陳時中表示，現在已廣泛接種第一劑為策略，所有國家政策都一樣。接下來將看疫苗供應國際情況供應，以國際經驗，施打時間稍微拉長一點並沒有壞處，有些疫苗效果甚至更好。

另有醫師建議，若未來疫苗數量逐漸充足可開放八大行業施打。陳時中表示，疫苗分配是很困難的事情，盡量在第七類中有更多一些考慮的空間，但沒打算把範圍變得更大，現在還是希望按照年齡次序，再到第九類具重大疾病者和第十類的年齡次序，有秩序地施打。

也有醫師建議可開放「爽約劑」供現場民眾施打，陳時中說，這就是跟大家講殘劑一樣，未來將設計現場可以補登的程序，等之後在登記意願系統看，比較清楚後再討論公布。

疫苗 陳時中 台灣

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