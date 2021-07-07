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台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

記者黃惠群／台北7日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(直播畫面截圖)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(直播畫面截圖)

中央流行疫情指揮中心6日公布新增40例COVID-19確定病例，分別為39例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前提及，在疫情期間的死亡個案中，近2成有簽署DNR（不施行心肺復甦術），是造成死亡數多的原因之一，若插管急救或可救回，此說法卻引起議論。張上淳今也在記者會為用詞不夠精準道歉。

指揮中心表示，今日新增之39例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月6日。個案分布以台北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為4例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月27日，確診日介於5月18日至6月29日，死亡日介於7月3日至7月5日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月5日累計公布13,862位確診個案中，已有11,277人解除隔離，解隔離人數達確診人數81.4%。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案(案15208)，為本國籍40多歲女性，7月4日自泰國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時並無症狀，於機場採檢後至檢疫旅館檢疫，於今日確診，衛生單位已匡列個案同班機前後2排座位旅客共7人，皆列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,532,252例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,515,985例排除)，其中15,128例確診，分別為1,190例境外移入，13,885例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計105例移除為空號。自2020年起累計累計715例COVID-19死亡病例，其中707例本土，個案居住縣市分布為新北市361例、台北市271例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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