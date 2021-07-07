唐鳳版疫苗預約金馬澎試辦 百萬人搶登記怨「白高興了」

接種預約平台反應熱烈，不少人拿著健保卡登錄預約，截至6日傍晚，上網登記接種意願人數超過百萬。（記者陳正興／攝影）

由行政院政務委員唐鳳規畫的新冠疫苗 預約平台，昨天起在金門、馬祖、澎湖試辦，開放第九、十類接種對象。至於本島民眾，中央流行疫情 指揮中心副指揮官陳宗彥表示，全台上線時程受疫苗數量影響，須疫苗抵台數量足以開放第九、十類，才開放本島民眾使用。截至昨傍晚，預約人數超過百萬。

系統一公布，網路瘋傳，有許多本島民眾跟著登記，最後發現是「意願登記」，不免失望。有民眾批評，根本不該讓本島民眾登記，害大家「白高興一場」，「當我們沒事幹嗎？」台北市議員王鴻薇則諷刺，意願登記只是望梅止渴的安慰劑。

指揮中心發言人莊人祥指出，新冠疫苗預約平台目前只開放金門、馬祖、澎湖民眾試辦，其他地區則尚未開放。本島民眾只能先行登記意願，不會收到預約簡訊，不過，無須重新登記，開放至第九至十類對象施打，符合身分者就會收到簡訊，再行預約施打。全台民眾預計7月下旬後，視施打順序類別。

第九類是指「18至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」，第十類為「50至64歲成人」。

唐鳳說明系統流程，符合預約接種資格民眾須先填寫「意願登記」，留下手機號碼、施打行政區及願意接種的疫苗種類。預計未來一周將只打一種廠牌的疫苗。若民眾有不願意接種的疫苗廠牌，需手動取消勾選，未來可隨時回來編輯，甚至取消。

唐鳳說，完成意願登記，若符合年齡資格條件、且希望接種疫苗數量足夠，1922專線會以簡訊通知，提醒民眾可預約時間接種。民眾收到預約簡訊通知後，可選擇「線上預約」或「實體預約」，兩者皆須持健保 卡，才可預約接種。

唐鳳表示，考量第九、十類接種對象多為工作人口，民眾可隨時更改取消預約。系統每周三收單後，地方政府會開始統計，當期可預約人數有多少，並非登記就一定能獲得施打，「要看實際疫苗量和大家登記意願」。唐鳳表示，一期可預約疫苗人數，是用實際疫苗進來的劑量算出，因此，所有符合預約資格的人都可預約得到，沒有先來後到或是排隊的問題。

對於離島搶先試用，金門縣長楊鎮浯表示肯定，認為成熟運作的系統可讓疫苗施打更有效率。連江縣府已對相關人員完成教育訓練，並宣導請民眾配合辦理。

嘉義市黃姓小姐急忙替自己及丈夫都登記，事後得知只是調查意願，獲得的序號並非之後接種的順序，批評「根本沒用、浪費時間，空歡喜一場」。