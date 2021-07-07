觀察站／IT天才出手 線上問卷望梅止渴

唐鳳6日宣布開放金馬澎進行九至十類疫苗施打疫意願登記系統之試辦。（圖／指揮中心提供）

「我預約到第9萬多名」、「那還不錯，我排到60多萬名」，行政院政務委員唐鳳設計「新冠肺炎疫苗 接種預約平台」上線後，狀況踴躍超乎預期，但因疫苗有限，民眾期盼已久的登記平台，卻像是「大型線上問卷調查」，效果僅止於望梅止渴，疫苗仍舊不足，就只是讓近百萬登記者暫時空歡喜一場。

6月初指揮中心公布大規模接種計畫時，政府展開大內宣，繼口罩 預約的成功經驗之後，台灣 「IT大臣」唐鳳將再出手規畫「疫苗接種預約平台」，但6日上線開放後，許多人大失所望，因為這平台現有功能僅為「意願登記」，而非「預約接種」。

上網登記拿到號次，並不代表預約成功，還得過兩關，一為自己符合接種資格，才會收到預約資格簡訊，再者，疫苗須到貨充裕，完成配發，此時才能上網預約接種。

唐鳳被譽為IT界的曠世奇才，設計簡易、有效率的預約平台，去年用在口罩實名制成效卓著，贏得許多國家讚嘆，這次疫苗登記平台反應熱烈，不少人驚呼只要幾秒鐘，就能完成登記，技術一流，但空有號碼排序，何時可以打到疫苗，卻沒人說得準。

這項近百萬人參與的「大型線上問卷調查」，成了「有政府會做事」的最大諷刺，只讓登記者擁有短暫的參與感，以為自己與疫苗的距離近了一些，但事實上，疫苗不足，沒打到疫苗，表達再多的意願，還是原地踏步。蔡總統6日下午接著表示要衝疫苗施打率，7月底要超過20%，政府如果沒有全面加速的準備，大規模施打，要讓總統達標，只怕還有很大的距離。

最重要的，還是指揮中心理應協助民間採購疫苗，盡快讓鴻海、台積電、慈濟順利採購BNT疫苗，如果疫苗數量仍舊不夠，這套預約平台就如同一場煙火秀，對於提升覆蓋率，毫無助益。