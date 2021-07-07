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關島疫苗團首航164人出發 青壯年占多數

台灣新聞組／台北7日電
關島政府推出施打疫苗行程，6日一早6時報到櫃台開櫃後，台灣前往關島的旅客紛紛擠滿櫃台等待托運行李。（記者季相儒／攝影）
關島政府推出施打疫苗行程，6日一早6時報到櫃台開櫃後，台灣前往關島的旅客紛紛擠滿櫃台等待托運行李。（記者季相儒／攝影）

台灣疫苗不夠打，島政府推出施打疫苗行程，還主打入境免隔離、在飯店就能打疫苗，吸引民眾前往。昨關島打疫苗行程首航由長榮航空執飛，也是長榮該航線停飛四年後復航，搭載164名旅客，以台灣疫苗施打順位較後的中壯年和年輕人為主。

雄獅表示，接下來的7月10日、14日、18日出發的五天四夜機加酒商品全部完售；全部十個趟次，如果全部銷售完成，大約1489席機位。根據關島觀光局統計，8月前至少有逾2000名台灣人預計入境關島。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍說，首航旅客中以20至29歲及40至49歲兩族群為最大宗，各占約二成一，整體而言49歲以下旅客占逾七成，他研判因這些族群疫苗施打排序較後，希望能提早施打。他還說，首航旅客最想打的是莫德納疫苗，其次是輝瑞、嬌生，但有兩名旅客未施打疫苗。

游國珍表示，由這次銷售「關島機+酒」發現，出國需求型的客人很多，長期看好國外市場開放復甦商機，隨著國際有些區域歡迎台灣民眾前往；推估只要台灣相關回國居家檢疫限制放寬，出國的人數在第四季會急速增加。

旅客陳小姐說，自己是年輕人，疫苗施打順序排很後面，因為製造業關係沒法停工，所以選擇有能力的時候到國外先打疫苗保護自己，她打算先打莫德納，因時間關係只能在關島先打一劑，第二劑留待回台後排到時再打。

昨首航也有逾八十名客人是透過鳳凰旅行社下訂，業者說，接下來兩航班也有這麼多旅客數量，但這只是階段性產品，過渡期做法，幾乎都是為了打疫苗，只有居家檢疫限制解除，才有可能變成旅遊泡泡達到長期的活絡。

疫苗 台灣 莫德納

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