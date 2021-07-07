民間加快速度 遞件申請買BNT疫苗

除了台積電、鴻海外，台灣工商企業也有意採購250萬劑疫苗。（路透）

採購BNT新冠疫苗 ，民間動起來。工商協進會理事長林伯豐昨表示，除了台積電 、鴻海外，台灣 工商企業也有意採購250萬劑疫苗，現在將等鴻海及台積電的採購定案、已有疫苗抵台了，其他企業將確定採購計畫。

至於代表部分縣市及企業界進行國際採購的第三方、盛弘醫藥董事長楊弘仁表示，已在上周向政府遞交500萬劑疫苗採購申請文件，衛福部食品藥物管理署（TFDA）也回覆要補件。楊弘仁坦承，BNT疫苗是唯一可由民間採購的選項。

高端向巴拉圭申請3期臨床

國產疫苗方面，高端疫苗在上月10日公布新冠疫苗二期臨床試驗期中報告，宣布安全性與耐受性良好，並馬上向食藥署遞件申請緊急使用授權（EUA）後，力拚7月底在台灣能夠開打，但各界仍關注三期臨床試驗進程，高端疫苗昨天宣布將在巴拉圭以「免疫橋接」的方式進行三期人體臨床試驗。

高端疫苗昨發布重訊指出，將與巴拉圭亞松森大學醫學院共同合作，於亞松森大學附設醫院執行新冠肺炎疫苗第三期人體臨床試驗，經與巴拉圭法規主管機關國家衛生監督局（DINAVISA）溝通後，將採免疫橋接設計與AZ疫苗進行比對性試驗，也已經提出申請。

目前國際主流新冠疫苗的三期臨床試驗，受試者都在3萬人之上，而高端總經理陳燦堅日前表示，三期臨床試驗每名受試者費用在1萬美元以上，費用相當驚人，對高端是很大的挑戰。業界認為，高端希望用這種「免疫橋接」的方式進行三期試驗，可能是費用上的考量。

業界則說，高端即便到巴拉圭進行試驗，但採取免疫橋接的方式進行，對於拿到國際藥證並沒有幫助，除非巴拉圭的EUA標準能與台灣相同，那可能是高端著眼當地市場的理由，否則，若真的要取得國際藥證，如另一國產疫苗聯亞生技，至印度進行三期臨床試驗可能是比較穩當的作法。